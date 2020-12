DENVER (4-8) à CAROLINA (4-8)

Dimanche, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Panthers par 3 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Broncos 7-5; Panthères 7-5

RECORD DE LA SÉRIE – Série de plomb Broncos 5-1

DERNIÈRE RÉUNION – Les Broncos ont battu les Panthers 21-20 le 8 septembre 2016 à Denver

SEMAINE DERNIÈRE – Les Broncos ont perdu contre les Chiefs 22-16; Les Panthers avaient au revoir, perdant 28-27 contre les Vikings le 29 novembre.

CLASSEMENT AP PRO32 – Broncos n ° 24; Panthères n ° 22

OFFENSE BRONCOS – GLOBAL (25), RUSH (12), PASS (26).

BRONCOS DEFENSE – GLOBAL (14), RUSH (26), PASS (8).

OFFENSE PANTHERS – GLOBAL (20), RUSH (20), PASS (15).

PANTHERS DEFENSE – GLOBAL (20), RUSH (15), PASS (19).

STREAKS, STATS ET NOTES Les Broncos ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. … Avec une autre défaite, les Broncos connaîtront une quatrième saison perdante consécutive pour la première fois depuis les franchises futiles au début des années 1960 et au début des années 70. Ils sont également devenus le premier champion du Super Bowl à manquer les séries éliminatoires cinq saisons consécutives après leur championnat. … Broncos QB Drew Locks 13 interceptions mènent l’AFC et sont deux timides de Carson Wentz, leader de la ligue 15. Au cours de ses deux saisons dans la NFL, Lock a maintenant lancé 16 passes de touché et 16 interceptions en commençant 14 matchs et en manquant 14 en raison d’une blessure ou COVID-19[feminine exposition. … Broncos RB Melvin Gordon a couru pour un sommet de la saison de 131 verges la semaine dernière. Cela a poussé son total de saison à 685 verges et a fait de lui le seul joueur de la NFL autre que Todd Gurley à atteindre les 600 verges au cours de chacune des six dernières saisons. … Denver WRs Jerry Jeudy (38) et KJ Hamler (27) sont la seule paire de coéquipiers recrues avec 25 prises ou plus en 2020.… TE Noah Fant est le premier bout serré de l’histoire des Broncos à top 40 réceptions dans chacune de ses premières deux saisons NFL. … Broncos DE Shelby Harris a frappé deux passes de Patrick Mahomes la semaine dernière à son retour d’un mois d’absence en raison d’un COVID-19[feminine infection. … Les Panthers ont perdu six de leurs sept derniers matchs. … Huit joueurs de la Caroline ont été placés sur le COVID-19[feminine / liste de réserve plus tôt cette semaine, y compris les WR DJ Moore et Curtis Samuel. … Le quart Teddy Bridgewater a besoin de 181 verges de passes pour une deuxième saison de 3 000 verges en carrière. … Bridgewater a lancé pour 269 verges et un touché lors de son seul début de carrière contre les Broncos en 2015.… Les Panthers espéraient récupérer le RB Christian McCaffrey d’une blessure à l’épaule, mais il a été ajouté au rapport de blessure avec un problème à la cuisse et son statut est incertain. McCaffrey a accumulé 374 verges de mêlée et six touchés lors des trois matchs qu’il a disputés cette saison. Il compte 11 touchés lors de ses sept derniers matchs à domicile. … WR Robby Anderson a eu quatre attrapés pour 94 verges et un attrapé TD à la semaine 12 et est l’un des deux receveurs avec au moins quatre attrapés à chaque match cette saison. Stefon Diggs de Buffalo est l’autre. … Anderson a besoin de 88 verges pour recevoir sa première saison de 1000 verges en carrière. … Panthers DE Brian Burns a accumulé trois sacs lors des quatre derniers matchs. … Panthers S Jeremy Chinn a été deux fois recrue défensive NFC du mois. Il a eu deux retours échappés pour des touchés lors de la défaite contre les Vikings. Il mène toutes les recrues avec 86 plaqués. … Astuce de fantaisie: Broncos WR Tim Patrick a eu deux attrapés TD la semaine dernière, un sommet en carrière et trois réceptions TD à ses trois derniers matchs sur la route.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL