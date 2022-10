Broncos de Denver: Sir Lewis Hamilton dit qu’il a «sauté sur l’occasion» pour devenir copropriétaire de l’équipe de la NFL | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton a regardé les Broncos de Denver pour la première fois après être devenu copropriétaire de l’équipe de la NFL alors qu’ils jouaient à Los Angeles

Lewis Hamilton a regardé les Broncos de Denver pour la première fois après être devenu copropriétaire de l’équipe de la NFL alors qu’ils jouaient à Los Angeles

Sir Lewis Hamilton n’a aucun regret d’être devenu copropriétaire des Broncos de Denver, malgré le fait que l’équipe ait eu du mal à démarrer 2-5 jusqu’à présent cette saison.

Hamilton a rejoint la franchise Broncos dans le cadre de la prise de contrôle de l’équipe par la famille Walton-Penner – les héritiers de Walmart – en août pour un prix record de 4,65 milliards de dollars.

Il a été photographié pour la première fois à l’un de leurs matchs le 17 octobre, une défaite 19-16 contre les Chargers à Los Angeles. Bien que l’équipe joue à Londres ce dimanche contre les Jaguars de Jacksonville à Wembley, Hamilton a déclaré qu’il ne serait malheureusement pas en mesure d’assister au Grand Prix du Mexique.

Malgré le début de saison difficile de l’équipe, Hamilton a qualifié “d’honneur” d’être impliqué avec les Broncos, ajoutant que sa volonté d’une plus grande diversité et de sa représentation dans le sport a été un facteur contributif à sa décision de s’impliquer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jets de New York contre les Broncos de Denver de la septième semaine de la saison NFL Faits saillants des Jets de New York contre les Broncos de Denver de la septième semaine de la saison NFL

En 2020, 69,4% des joueurs de la NFL étaient des personnes de couleur, ce chiffre tombant à 12,5% au niveau de l’entraîneur-chef et il diminue encore au niveau de la salle du conseil d’administration et de la propriété.

Parlant sur Jimmy Kimmel en direct !Hamilton a déclaré : “Honnêtement, c’est un tel honneur et une opportunité incroyable.

“Je me souviens quand j’avais environ neuf ans, je vivais sur une base aérienne américaine pendant une courte période au Royaume-Uni, et c’était la première fois que j’en ai pris conscience. [NFL]et je jouais Fou.

“J’ai assisté à de nombreux Super Bowls. J’ai assisté au premier match au Royaume-Uni; je vais malheureusement manquer celui de ce week-end parce que je cours au Mexique.

“Melody Hobson m’a appelée et m’a dit qu’elle avait cette opportunité incroyable et que j’aimerais en faire partie, et j’ai sauté dessus.

“Il y a un vrai manque de propriété noire [in the NFL], et je pousse constamment pour la diversité. Il y a beaucoup de travail à faire et je suis vraiment fier d’en faire partie.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !