Broncos de Denver 21-17 Jaguars de Jacksonville: le touché tardif de Latavius ​​Murray mène les Broncos devant les Jaguars à Wembley | Nouvelles de la NFL

Le receveur large des Broncos de Denver Jerry Jeudy (10 ans) court avec le ballon lors du match de football de la NFL entre les Broncos de Denver et les Jaguars de Jacksonville au stade de Wembley à Londres, le dimanche 30 octobre 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Les Broncos de Denver ont temporairement relâché la pression sur l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett alors qu’ils battaient les Jaguars de Jacksonville 21-17 lors du dernier match de la saison à Londres et de la première sortie au stade de Wembley depuis 2019.

Histoire du jeu

Latavius ​​Murray a couru dans un touché d’un mètre avec 1,43 à jouer après que Travis Etienne ait mis les Jags en tête 17-14 avec un score d’un mètre au milieu de sa performance de 156 verges.

K’Waun Williams a ensuite couronné la victoire en interceptant Trevor Lawrence à la ligne des 35 verges lors du premier jeu de la poussée des Jaguars.

Denver est passé à 3-5 sur la saison avec la victoire bien méritée arrivée au Royaume-Uni face à un examen minutieux d’une infraction pulvérisée derrière Russell Wilson et avec des spéculations commerciales persistantes sur le receveur large Jerry Jeudy et le rusher star Bradley Chubb.

Les Jags de Doug Pederson sont quant à eux tombés à 2-6 après leur cinquième défaite consécutive après avoir mené 10-7 à la mi-temps grâce au premier touché d’Evan Engram et au panier de Riley Patterson suivi du score de Jeudy.

Denver a pris les devants pour la première fois du concours grâce à la course de touché d’un mètre de Melvin Gordon avec cinq minutes à jouer au troisième quart après que Wilson se soit connecté avec l’ailier rapproché Greg Dulcich pour 38 verges au milieu d’un entraînement de neuf jeux de 98 verges à partir à leurs deux.

Les équipes ont ensuite échangé quatre trois-et-outs consécutifs au moyen de la défense au deuxième rang des Broncos – également à égalité au premier rang dans l’EPA / jeu – et un sac du choix n ° 1 des Jags, Travon Walker, suivi d’une pénalité de faux départ bâclée de Denver.

DJ Jones a limogé Lawrence pour une défaite de sept sur troisième et neuf pour faire dérailler la série de huit matchs des Jags avec 8,51 restants, célébrant en faisant semblant de siroter une tasse de thé dans une ode à ses hôtes britanniques.

Enfermé dans sa propre zone d’extrémité en troisième et 10e avec sept à jouer, Wilson a menacé un coup de poing qui renversait le terrain lorsqu’il a repéré KJ Hamler et Dulcich deux contre un sur le terrain, seulement pour que sa passe atterrisse entre les Broncos duo au grand soulagement des défenseurs des Jags.

Les Jags ont ensuite pris les devants avec le touché d’un mètre d’Etienne à la fin d’une marche de six matchs stimulée par la réception de 25 verges de Christian Kirk et la propre course de 11 du porteur de ballon de deuxième année.

Mais Wilson a répondu avec un lancer de 47 verges à KJ Hamler, qui a enchaîné avec une rafale de neuf verges avant que Murray ne creuse à travers les corps pour terminer l’entraînement déterminant.

Le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville Travis Etienne Jr. (1) est attaqué lors du match de football de la NFL entre les Broncos de Denver et les Jaguars de Jacksonville au stade de Wembley à Londres, le dimanche 30 octobre 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Wilson, ayant presque été intercepté lors du premier lancer du match, a été éliminé lors du prochain entraînement de Denver lorsque Tyson Campbell a sauté la route de Courtland Sutton pour lutter contre le ballon sur la ligne de touche.

Les Jags ont capitalisé avec emphase alors que Lawrence lançait une frappe de 22 verges à Engram sur une route de coin à l’arrière de la zone des buts pour plafonner la possession qui s’ensuivait.

Jacksonville a raté une occasion d’étendre son avantage alors que Lawrence a été intercepté par Justin Simmons sur la ligne de but après avoir bénéficié de quatre pénalités des Broncos dans un entraînement de 13 jeux qui s’est terminé sans but.

Le panier de 37 verges de Riley Patterson a donné aux Jags une avance de 10-0 après l’éclatement de 49 verges d’Etienne avant que Jeudy ne se précipite sur un touché de six verges par jet-sweep pour mettre Denver sur le plateau avec trois minutes à jouer dans la demie.

