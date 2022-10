Bron Brekkar défend son titre ; Wes Lee remporte le match d’échelle à cinq

L’événement spécial NXT a été rempli d’action à indice d’octane élevé dans une carte de match comportant un certain nombre de combats pour le titre.

Un match d’échelle à cinq pour le championnat nord-américain NXT, un match de championnat féminin NXT et l’événement principal mettant en vedette la championne NXT Bron Breakker.

Le championnat nord-américain NXT : match en échelle à cinq :

Wes Lee, Carmelo Hayes, Mensah, Frazer et Von Wagner ont commencé à revendiquer le titre convoité alors que l’élan continuait à fluctuer dans ce combat marqué par l’agilité et la brutalité.

Les lutteurs se sont affrontés dans un certain nombre de permutations alors que la chaleur de l’événement commençait à s’installer.

Les échelles sont sorties après un échange de mêlée et les aspirants au titre ont commencé à gravir les escaliers vers la gloire.

Après que Mensah et Frazer aient éliminé Von Wagner, le duo a tenté d’atteindre le sommet de l’échelle. Carmelo a interrompu leur ascension avant de se lancer dans une bagarre avec Wes Lee qui est entré sur le ring après sa série de combats à l’extérieur du ring.

À la fin d’un échange prolongé, Lee s’est imposé en remportant le titre.

Match de cercueil – Grayson Waller contre Apollo Crews

Apollo a commencé positivement en recevant les premiers coups pour prendre un avantage précoce, mais Waller est revenu fort dans les dernières étapes du match.

Il a réussi à décrocher des coups de poing brutaux sur Crews avant de continuer à exécuter le gimmick légendaire de The Undertaker alors qu’il tentait de gagner le combat.

Mais Crews a gâché les plans de Grayson en obtenant le coup décisif pour envoyer Waller dans le cercueil et le fermer pour gagner le combat.

Cora Jade contre Roxanne Perez – Match Weapons Wild

Des poubelles, des bâtons, des chaises en acier et même de la laque pour les cheveux faisaient partie de ce combat alors que Jade commençait son attaque contre Perez avec une planche à roulettes avant que les accessoires susmentionnés ne sortent.

Perez a saisi le bâton de Jade et l’a apporté à sa rivale.

Jade a répliqué et a essayé de sortir du danger et est sortie du ring où Perez l’a suivie et l’a envoyée, ce qui a entraîné des combats sur la rampe.

Une fois de retour sur le ring, Perez a pu porter un coup de grâce à Jade alors qu’elle la laissait tomber sur une pile de chaises pour se tenir debout la nuit.

Match d’ambulance – Julius Creed contre Damon Kemp

Damon est venu prêt pour la bataille avec une chaise à la main alors que les concurrents échangeaient des coups tôt avant que Julius ne pulvérise son rival avec un extincteur.

Julius a ensuite enfermé Kemp dans un fauteuil roulant et l’a envoyé s’écraser sur le poteau du ring.

Damon est revenu fort pour jeter Julius dans l’ambulance après une utilisation agressive de béquilles comme arme mais n’a pas pu verrouiller la porte.

Julius a pris son ouverture en frappant Kemp avec une bombe électrique et l’a jeté sur une civière et a verrouillé la porte de l’ambulance avec Damon à l’intérieur.

Championnat féminin NXT match – Mandy Rose contre Alba Fyre

Mandy a commencé avec intention en cognant la tête de Fyre contre la table de l’annonceur après quelques combats initiaux à l’intérieur du ring.

Alba a trouvé ses marques un moment dans le combat et a commencé à redonner autant qu’elle a obtenu en établissant l’avantage.

Dolin et Jayne de l’attraction toxique ont sorti l’arbitre pour rendre l’appel de Fyre pour un décompte lors d’une tentative de chute sur Mandy futile .

Avec l’arbitre toujours à terre, le duo a tiré sur le challenger avant que Mandy ne se remette sur ses pieds et ne termine les choses.

Match de championnat NXT -Bron Breakker contre Ilja Dragunov contre JD McDonagh

Le champion a tenté de se battre très tôt contre ses adversaires au début de son assaut. Il a été expulsé du ring peu de temps après et JD et Ilja en sont venus aux coups à l’intérieur du ring.

Bron s’est remis sur ses pieds et est monté sur le ring pour asséner de vilains coups à Ilja avant que JD ne profite de l’occasion pour rentrer dans le jeu. Il a cassé une chute proche pour Bron avant de se battre avec Bron. Après quelques allers-retours, Ilja et JD se sont disputés à l’extérieur alors que le dernier a lancé un mouvement risqué pour laisser tomber le premier, mais Bron a frappé la lance dès que JD est revenu sur le ring pour remporter la victoire et conserver son titre.

