Bron Breakker passe par JD McDonagh pour conserver son titre

WWE NXT 2.0 a diffusé mardi un épisode bourré d’action mettant en vedette la NXT Heatwave 2022. Au cours d’une soirée remplie de drames à indice d’octane élevé, des titres majeurs étaient en jeu et des rivaux féroces se sont affrontés. C’était sans doute l’un des meilleurs épisodes de l’année pour le nouveau programme de la WWE, avec une carte de match qui aurait pu honorer un événement en direct premium.

Le champion NXT Bron Breakker a affronté son nouveau challenger JD McDonagh, tandis que Mandy Rose s’est battue avec Zoey Stark pour le titre féminin NXT. Dans une paire de combats de rancune, Roxanne Perez a cherché à se venger de Cora Jade pour l’avoir trahie et gaspillé leurs championnats par équipe féminins NXT, tandis que Santos Escobar a risqué sa carrière pour récupérer Legado Del Fantasma de Tony D’Angelo. Ailleurs dans la nuit, Carmelo Hayes a concouru pour le championnat nord-américain NXT contre le rusé et agile Giovanni Vinci.

Explicatif : Pourquoi la FIFA a-t-elle suspendu l’AIFF et quelles en seront les conséquences

Voici les faits saillants complets de l’épisode passionnant de NXT Heatwave 2022:

Match de championnat nord-américain NXT : Carmelo Hayes contre Giovanni Vinci

Carmelo Hayes a été surpassé par la vitesse et la force de Giovanni Vinci, mais l’implication de Trick Williams a sauvé The A Champion. Vinci a posé une bombe puissante sur Trick pour le dégager de son chemin. Carmelo a esquivé une tentative de powerbomb de Vinci et a frappé avec un démontage de tête-ciseaux pour sécuriser le tombé et conserver son titre de champion nord-américain NXT.

Match 1 contre 1 : Roxanne Perez contre Cora Jade

Roxanne Perez s’est battue vaillamment mais a été gênée par ses propres principes. Perez a réfuté l’utilisation des armes et n’a pas pu utiliser le bâton de kendo noir contre Cora Jade. Mais Jade n’a pas fait de telles exceptions et a écrasé Perez sur l’arme pour assurer une victoire plutôt entachée.

Match de combat de rue : Tony D’Angelo contre Santos Escobar

Dans une rencontre très exténuante, Tony D’Angelo a utilisé toutes les astuces de son livre pour vaincre Santos Escobar. Le talon a même agressé des membres du Legado Del Fantasma. Cependant, dans les phases finales du match, Santos Escobar a essayé d’utiliser ses coups de poing américains mais a été déjoué par Angelo qui l’a vaincu après avoir connecté un pied de biche vicieux.

Match de championnat féminin NXT : la championne Mandy Rose contre Zoey Stark

Mandy Rose a attaqué le genou de Zoey Stark, retirant sa genouillère dans le processus. Stark a fait preuve d’une résilience impressionnante et a enduré le puissant mouvement du genou à vélo de Rose, devenant ainsi la première femme de NXT à le faire. Mais elle n’a pas pu contenir la championne dominante et a dû faire face à la défaite après avoir été frappée par un genou de vélo plus fort de Rose. Elle a conservé le championnat féminin NXT et a maintenant passé 300 jours en tant que championne en titre.

A lire aussi : L’annonce du PDG de Tesla, Elon Musk, envoie Twitter dans l’effondrement

Événement principal, match de championnat NXT : Champion Bron Breakker contre JD McDonagh

L’événement principal de la nuit a opposé le champion NXT Bron Breakker à un tenace JD McDonagh pour le titre convoité. Dans une bataille extrêmement féroce, le champion a surmonté de graves douleurs au cou et son challenger déterminé à triompher une fois de plus à NXT. Il a dû frapper McDonagh avec trois Spears dévastateurs et un Powerslam de la presse militaire pour assurer la victoire dans la nuit et récupérer son titre NXT.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici