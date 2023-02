Bron Breakker défend le championnat NXT ; Gallus remporte le championnat par équipe

Dans la dernière édition de WWE NXT Vengeance Day, ce fut une affaire pleine à craquer puisque cinq combats pour le titre ont eu lieu, parallèlement à un match de 2 chutes sur 3. Bron Breakker a défendu avec succès son championnat NXT dans un match en cage d’acier contre Grayson Waller. Pendant ce temps, Gallus a vaincu le New Day et d’autres dans un match fatal à 4 pour remporter le championnat NXT Tag Team.

Voici une ventilation complète de tout ce qui s’est déroulé lors du WWE NXT Vengeance Day 2023 au Spectrum Center de Charlotte, en Caroline du Nord:

Wes Lee contre Dijak

Wes Lee a défendu avec succès son championnat nord-américain contre Dijak lors du premier match de la soirée. Lee a tenté d’attirer Dijak alors qu’il faisait semblant de s’allonger alors que son adversaire cherchait la couverture uniquement pour que le champion nord-américain lui donne un coup de pied à la tête.

Tony D’Angelo et Stacks sont également venus interférer, mais Dijak a lancé un moonsault pour les sortir de l’équation, mais la distraction s’est avérée fatale car Lee en a ensuite profité et a remporté une victoire après son finisseur.

Carter et Chance contre James et Henley

Les titres féminins NXT étaient en jeu ensuite alors que Chance et Carter affrontaient James et Henley. Bien que James et Henley n’aient pas regardé sur la même page pendant une grande partie du match, ils étaient toujours déterminés à gagner. Henley a couvert Carter pour l’épingler près de la corde et James a tenu les jambes de Carter vers le bas pour la maintenir épinglée à l’insu de Henley.

Apollo Crews contre Carmelo Hayes

Apollo Crews a affronté Carmelo Hayes dans un passionnant match de 2 chutes sur 4. Ces deux hommes ont commencé le match avec des échanges rapides de prises et de démontages pour faire vibrer la foule. Dabba Kato, fka Commander Azeez s’est présenté vers la fin de la deuxième chute pour empêcher Trick Williams d’interférer, mais Hayes a continué à ramasser la deuxième chute et à gagner 2-0. Kato attaquerait alors son ancien allié Crews à l’intérieur du ring, ce qui était peut-être la fin à laquelle personne ne s’attendait.

NXT Tag Team Championship (match fatal à 4)

Le match fatal à 4 entre Pretty Deadly, Chase University, Gallus et The New Day a été chaotique et imprévisible alors que Gallus a remporté une énorme victoire. Ils ont puni le New Day alors que les quatre équipes tentaient de faire du match une affaire amusante et divertissante. La victoire de Gallus a été une grande surprise, mais nous pouvons nous attendre à ce que le New Day ait une autre chance de récupérer ses titres.

Roxanne Perez contre Gigi Dolin contre Jacy Jayne

La championne féminine NXT Roxanne Perez a affronté Gigi Dolin et Jacy Jayne dans un match à triple menace alors que les deux challengers faisaient équipe contre Perez. Ils ont continué à agresser la tenante du titre mais elle a continué à trouver des moyens de rester en vie.

Jayne et Dolin se sont disputés alors que le premier tentait d’épingler Perez, après quoi l’ancien Rok-C a mis Dolin à travers une table et a frappé un Code Red sur Jayne pour obtenir le compte de trois et conserver son championnat.

Bron Breakker contre Grayson Waller

L’événement principal de la nuit a vu Bron Breakker affronter Grayson Waller pour le championnat NXT dans un match en cage d’acier. Alors que Waller a claqué le champion hors de la cage avant même le début du match, il a continué à dominer, utilisant la cage et prenant des risques pour remporter la victoire.

Le challenger a grimpé jusqu’au sommet, avant de se rendre compte que Breakker s’était levé, Waller a ensuite essayé de descendre pour se faire frapper par une lance, après quoi Breakker a enregistré une victoire, et est également sorti après le match signalant son intention de défier le NXT. champion.

