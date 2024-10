Bron Breakker commente l’avenir de la WWE après la perte du titre IC

Dans un geste surprenant, le règne de Bron Breakker au WWE Intercontinental Championship a pris fin la semaine dernière après 51 jours pendant lesquels la star de deuxième génération détenait le titre. Jey Uso a battu Breakker lors de l’événement principal de « WWE Raw », ce qui a amené beaucoup à se demander ce que l’avenir immédiat réserve à l’ancien champion. Apparaissant sur 99,5 WKQDon a demandé à Breakker s’il envisageait de se venger d’Uso, et le lutteur a partagé qu’il n’en était pas tout à fait sûr.

« Je ne recule devant personne, mais certainement, en ce moment, [my] l’avenir est un peu inconnu », a déclaré Breakker. « Vous n’aurez qu’à attendre et voir. »

Bien que Breakker serait parfaitement satisfait d’un match revanche contre Uso, il semble que l’interprète attend de savoir ce que la société a prévu pour lui, ou à tout le moins, reste discret sur la suite. En ce qui concerne les futurs adversaires au-delà d’Uso, Breakker a indiqué qu’il aimerait monter sur le ring avec plusieurs autres stars de la WWE.

« GUNTHER a été exceptionnel dans tout ce qu’il a fait », a déclaré Breakker. « Je pense que GUNTHER contre moi-même serait une confrontation absolue. C’est un match digne d’un pay-per-view, je pense. Et puis, je pense, évidemment, un jour, Roman Reigns et moi devrons être [on] l’ordre du jour. »

Il a qualifié Reigns de « le plus grand de tous les temps » et a souligné le fait que les deux hommes utilisent la lance comme coup final, ce qui ne ferait qu’ajouter au drame de leur match. Breakker a longtemps les yeux rivés sur Reigns, taquinant un match entre les deux dès 2022.

En plus de ces deux-là, Breakker considère le WWE Royal Rumble de l’année prochaine comme une opportunité importante de faire ses preuves. Pourtant, le jeune lutteur n’abandonne pas l’idée qu’il pourrait déjà remporter un titre au moment où cet événement se déroulera.

