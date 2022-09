Bron Breakker bat Tyler Bate pour être sacré champion incontesté

Dimanche après-midi, WWE NXT a créé son tout nouvel événement en direct, le Worlds Collide. Un spectacle passionnant a opposé la marque au néon aux talents cosmiques de NXT UK et de la liste principale de la WWE tout en unifiant plusieurs championnats.

Dans l’événement principal de l’émission, le champion NXT Bron Breakker a affronté le champion britannique NXT Tyler Bate dans une bataille fascinante entre les rois des deux mondes. Le spectacle a eu plusieurs autres confrontations qui ont intégré deux marques fières en une seule et ont assuré que l’avenir de la WWE restait brillant.

Voici tous les temps forts du spectacle sensationnel NXT Worlds Collide du 4 septembre :

Match pour le titre NXT North America : Carmelo Hayes contre Ricochet

Avec un match d’ouverture opposant le champion nord-américain Carmelo Hayes à Ricochet, NXT n’a pas perdu de temps pour placer la barre extrêmement haute pour que le reste du monde de la lutte s’efforce et se surpasse dimanche.

Le hautain champion et son challenger de haut vol ont réalisé une exhibition athlétique très physique et très énergique. Hayes et Ricochet ont livré des mouvements innovants et uniques qui ont augmenté la férocité du match.

En fin de compte, l’assaut de Ricochet sur un violoneux Trick Williams a donné à Hayes le court sursis dont il avait besoin pour s’écarter du chemin d’une Shooting Star Press. Hayes a attrapé Ricochet avec un petit paquet pour la victoire et la rétention réussie du championnat.

Match de championnat par équipe unifié NXT et NXT UK Tag: Fatal 4-way

Dans un Fatal 4-Way Elimination Match, les champions par équipe NXT The Creed Brothers, les champions par équipe NXT UK Josh Briggs et Brooks Jensen, Pretty Deadly et Gallus se sont affrontés pour avoir l’opportunité de sortir du Capitol Wrestling Center en tant qu’équipe incontestée de NXT. champions.

Avec Briggs, Jensen et Gallus éliminés, le championnat par équipe NXT a été décidé par Julius et Brutus Creed contre Elton Prince et Kit Wilson. Julius a dominé l’action, affichant ses capacités athlétiques et jouant avec Pretty Deadly sur le cercle carré.

Cependant, une incroyable trahison du partenaire de Diamond Mine, Damon Kemp, a mis fin au mandat des Creeds en tant que champions. Après que Kemp ait épinglé Julius, Prince a remporté la victoire finale, couronnant Pretty Deadly en tant que champions NXT Undisputed Tag Team.

Match des championnats féminins NXT et NXT UK : Triple Threat Action

La vétéran Mandy Rose est entrée dans l’événement en tant que championne féminine NXT avec le règne le plus long depuis 2018. Pour conserver son or et également sécuriser le titre NXT UK, elle a dû vaincre l’intimidant Blair Davenport et la légendaire Meiko Satomura dans une triple menace à enjeux élevés. Match.

Rose est entrée dans l’histoire dans une bataille acharnée et acharnée dans laquelle elle a tenu bon contre deux excellents lutteurs professionnels et n’a jamais semblé déplacée. Le champion a tenté un genou précipité à la fin du combat, mais Davenport l’a esquivé et a obtenu un rollup.

Satomura a alors pris le contrôle et semblait être sur le chemin de la victoire. Mais ce devait être le jour de Rose alors qu’elle étourdissait Davenport avec un baiser d’une rose et remportait la victoire finale. Elle a conservé son titre et a également unifié les championnats NXT et NXT UK.

Match de championnat par équipe féminine NXT

Doudrop et Nikki ASH sont montés sur le ring et ont défié les championnes par équipe féminine NXT Katana Chance et Kayden Carter. Les champions n’ont pas tardé à réagir et le match a commencé en un rien de temps.

Doudrop et Nikki semblaient être l’équipe de loin supérieure pendant tout le match, dominant la bataille atroce. Tard dans le concours, Gigi Dolin et Jacy Jane ont fait une apparition, attirant l’attention d’ASH, qui les a repoussés mais n’a pas pu empêcher Chance et Carter de vaincre Doudrop pour gagner le match et conserver leurs ceintures.

Événement principal; Match d’unification du championnat NXT : Bron Breakker contre Tyler Bate

Lors de l’événement principal de la nuit, Bron Breakker et Tyler Bate ont tenté de défendre leurs marques lors d’un match d’unification historique entre les championnats NXT et NXT UK.

La foule était en extase, surtout pour le Britannique, qui est entré dans l’arène pour une standing ovation après qu’un petit montage ait été joué sur l’histoire de son triomphe. L’événement principal, comme prévu, a eu un drame élevé, avec de multiples quasi-chutes et de fausses finitions qui ont donné aux spectateurs le sentiment qu’ils étaient sur le point de voir l’histoire, seulement pour que leur adversaire têtu et doublement difficile se défende dans le concours.

Tard dans le match, il semblait que Bate était en passe de devenir le premier représentant de NXT UK à gagner dans cette émission. Le célèbre slam de presse de Breakker a été transformé en un Powerslam, et il a été secoué d’une main droite puissante. Un malheureux ricochet sur les cordes a placé Bate sur le côté récepteur d’une méchante lance de Breakker.

Bron Breakker a conservé son titre et a également été couronné en tant que championnat NXT incontesté lors du méga événement WWE NXT Worlds Collide.

