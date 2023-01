Bron Breakker bat Grayson Waller avant la bataille maléfique du Nouvel An

La première édition WWE NXT de la nouvelle année a débuté avec un package vidéo récapitulant les meilleurs événements de 2022. Le dernier épisode mettait en vedette le champion WWE NXT Bron Breakker. Grayson Waller s’est penché sur Breakker. Le champion NXT l’a finalement fait monter sur le ring sur “The Grayson Waller Effect”. Breakker a également battu Waller avant leur rencontre à New Years Evil. Les rivaux amers Alba Fyre et Isla Dawn ont également été impliqués dans un match Extreme Resolution puissant mardi. .

Carmelo Hayes contre Apollo Crews

La rencontre d’ouverture de la soirée était entre Carmelo Hayes et Apollo Crews. Apollo semblait être en forme au début, mais Carmelo a finalement scénarisé un retour retentissant pour gagner la bataille. Le champion A a produit un facebuster à double genou et un coup de pied de hache plongeant pour enregistrer une victoire.

Axiom contre Trick Williams

Le jeu a peut-être été court, mais ce n’était rien de moins qu’un concours passionnant. Axiom a réussi un puissant nombre d’or pour sortir victorieux. Cependant, la mise au jeu ne s’est pas arrêtée après la conclusion officielle du combat. Carmelo Hayes est apparu dans la scène et s’est associé à Williams pour attaquer brutalement Axiom.

Donovan Dijak contre Channing “Stacks” Lorenzo

Stacks a survécu à une première frayeur après un coup d’envoi à 2, mais cela a finalement été vain car il a dû subir une défaite dans le match. Le venimeux Feast Your Eyes de Donovan a suffi à assurer un triomphe.

Alba Fyre contre Isla Dawn

Le combat le plus excitant de la nuit a probablement eu lieu lorsque les rivales Alba Fyre et Isla Dawn ont verrouillé les cornes. La bagarre d’avant-match a eu un impact sur la performance d’Isla Dawn alors qu’elle a enduré une bombe senton et une bombe sanglante à travers la table à l’extérieur. Dawn n’a finalement pas récupéré et a finalement concédé une défaite.

Oro Mensah contre Javier Bernal

Javier Bernal a semblé dominer le match dans la phase initiale, mais Mensah a assuré un retour sensationnel pour remporter le concours. Le coup de talon tournant de Mensah s’est avéré suffisant pour prendre le dessus sur Bernal.

Drew Gulak contre André Chase

Gulak n’a pas eu beaucoup de mal à vaincre Andre Chase par soumission.

Kofi Kingston contre Joe Gacy

Kofi Kingston a réalisé une performance clinique pour décrocher sa première victoire de la nouvelle année mardi, Kingston a produit Trouble in Paradise pour remporter sa victoire par tombé

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici