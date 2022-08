Bron Breakker affrontera Tyler Bate à NXT Worlds Collide

L’étonnant épisode de WWE NXT 2.0 diffusé le 23 août a été témoin de la montée en puissance des talents de NXT UK. De nombreuses stars à venir sont apparues dans l’émission et les talents des deux marques se sont affrontés dans la nuit.

Les Gallus sont revenus pour créer des turbulences importantes lors des débuts du groupe dans NXT en attaquant Diamond Mine. Wolfgang et Mark Coffey se sont affrontés lors des championnats par équipe NXT UK contre Josh Briggs et Brooks Jensen. Une semaine seulement après avoir affronté Bron Breakker, le champion britannique de NXT, Tyler Bate, prévoyait de démontrer son talent contre l’un des plus grands hommes de NXT, Von Wagner.

L’une des querelles les plus controversées de NXT prendrait fin cette semaine alors que Tiffany Stratton et Wendy Choo s’affrontaient dans un combat Light Out. Le talk-show de Grayson Waller “The Grayson Waller Effect” a fait ses débuts avec Apollo Crews en tant qu’invité.

Passons en revue tous les résultats et les faits saillants d’un épisode bourré d’action de NXT 2.0 :

Segment d’ouverture: Bron Breakker et Tyler Bate acceptent de s’affronter à NXT Worlds Collide

Bron Breakker a convoqué Tyler Bate pour s’enquérir de son arrivée à NXT la semaine dernière. Après un échange de mots féroce, le champion NXT UK Tyler a défié le champion NXT Breakker à un match pour le titre d’unification au NXT Worlds Collide.

Match de championnat par équipe NXT UK : Gallus contre Josh Briggs et Brooks Jensen

Les champions par équipe de NXT UK Josh Briggs et Brooks Jensen ont défié les Gallus: Wolfgang et Mark Coffey. Le match a été assez ennuyeux et aucune équipe n’a failli terminer avant que Pretty Deadly n’intervienne. Les champions ont été comptés car ils étaient impliqués dans la bagarre avec Elton Prince et Kit Wilson dans les coulisses.

Apollo Crews gâche les débuts de “The Grayson Waller Effect”

Les débuts de “The Grayson Waller Effect” ont commencé avec Waller soulignant que son talk-show était tout à son sujet. Il a sorti Apollo Crews et l’a fustigé jusqu’à ce que l’ancien champion intercontinental de la WWE frappe Waller au visage.

Malgré leurs antécédents, les deux hommes se sont insultés comme s’il s’agissait de leur première rencontre. Crews a tenu bon au micro, mais pas au même niveau que son adversaire.

Match 1 contre 1 : Javier Bernal contre Cameron Grimes

Javier Bernal a marché dans l’allée avec confiance et un sourire sur son visage. Mais une fois que la cloche a sonné, Bernal a été complètement dépassé par son adversaire Cameron Grimes. Le match était à peu près à sens unique et l’ancien champion nord-américain NXT a battu Big Body Bernal avec son mouvement “Cave-In”.

Match 1 contre 1 : Indi Hartwell contre Blair Davenport

Indi Hartwell a convoqué la championne féminine NXT, faisant ressortir Mandy Rose et Meiko Satomura. Il s’agissait d’une décision bien stratégique de mettre en place un match d’unification à triple menace lors du NXT Worlds Collide.

Indi a attendu que tout le monde soit parti avant de décider quoi faire ensuite. Dexter Lumis réapparut alors et l’emmena. Avant d’être à nouveau arrêté, il lui a écrit une note exprimant son amour pour Indi.

Hartwell contre Blair Davenport n’était certainement pas le meilleur match de la nuit. Après une affaire assez exténuante, Hartwell a été envoyé par Davenport avec un brainbuster pour assurer la victoire.

Match par équipe : Cruz Del Toro et Joaquin Wilde contre la Dyade

Suite aux événements de la semaine dernière, Joaquin Wilde et Cruz Del Toro n’ont pas pu trouver leur état d’esprit idéal. Alors qu’ils se battaient vaillamment, la Dyade les a envoyés avec un souffleur de poumon à double équipe.

Compte tenu de l’action qui a suivi dans les coulisses, cela a marqué la fin de Legado del Fantasma dans NXT. Le groupe devrait ressusciter à Raw ou à SmackDown. Wilde et Del Toro ont eu un autre sprint mémorable avant de partir de manière classique.

Événement principal, match Lights Out : Wendy Choo contre Tiffany Stratton

Tiffany Stratton a pris les devants, dominant Wendy Choo avec arrogance. Choo, d’autre part, a remporté une grosse victoire grâce à une utilisation intelligente d’armes non conventionnelles, couronnée par une bombe Vader.

C’était une version maladroite d’un match Lights Out, avec les lumières tamisées de sorte qu’il était difficile de voir toute l’action. Les deux femmes ont profité de leur visibilité limitée, notamment de la possibilité d’utiliser toutes les armes pour vendre leur rivalité.

Les deux femmes sont allées au-delà pour que cela se sente spécial, et ce fut facilement le match le plus fort de la nuit grâce à leurs efforts.

