Brogan Amherdt de Prairie Ridge envoie les loups au match pour le titre de classe 6A avec un placement improbable gagnant – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Le botteur de Prairie Ridge, Brogan Amherdt, n’avait jamais tenté de placement dans un match avant samedi.

Alors, quand il a dit au quart-arrière des Wolves et meilleur ami Tyler Vasey pendant des jours qu’il allait donner un coup de pied à un vainqueur des demi-finales de l’État de classe 6A, Vasey était à juste titre un peu méfiant.

Amherdt, qui plus tôt dans le match a raté le premier point supplémentaire des Wolves après avoir glissé sur la glace, a tenu sa promesse.

À 9,7 secondes de la fin, Amherdt s’est intensifié et a marqué son premier placement à 29 mètres, envoyant la tête de série n ° 2 Prairie Ridge devant le n ° 4 St. Ignatius 21-19 et dans le championnat d’État de classe 6A.

Les Wolves (12-1) affronteront le n ° 6 East St. Louis (11-2) – un vainqueur 32-29 contre Lemont dans l’autre demi-finale – à 13 h le 26 novembre au Memorial Stadium de l’Université de l’Illinois à Champaign . Prairie Ridge fait sa première apparition au championnat depuis 2019 et la cinquième de l’histoire du programme.

Amherdt a rejoint l’équipe l’an dernier et n’a jamais eu la chance de marquer autre chose qu’un point supplémentaire avant samedi.

“Brogan m’a dit toute la semaine qu’il allait avoir un match gagnant”, a déclaré Vasey, qui est également le remplaçant de l’équipe. “J’étais comme, ‘Euh, j’espère que ce n’est pas le cas. J’espère que le jeu est un peu plus incontrôlable que cela. Mais je suis si heureux qu’il l’ait fait. Je suis tellement heureux pour lui.

Amherdt, qui est le gardien de but de l’équipe de soccer de l’école, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vécu de tel que samedi. Après avoir lancé le vainqueur du match, il a couru sauvagement vers la ligne de touche dans l’incrédulité. Après la fin du match, Amherdt a été le premier à être embrassé par la section étudiante des Wolves avec des câlins et des high fives.

Le botteur de Prairie Ridge Brogan Amherdt est assailli par les Wolves alors que son panier a scellé une victoire sur St. Ignatius lors de la demi-finale des éliminatoires de football de classe 6A à Crystal Lake samedi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

“Je me suis en quelque sorte évanoui”, a déclaré Amherdt à propos de son vainqueur. “J’ai pris une profonde inspiration et je ne me souviens de rien à partir de là. Au football, nous avons la chance d’avoir un huitième des fans. Nous n’obtenons rien de tel. C’était sauvage, c’était vraiment fou.

Il y a deux semaines contre Kaneland au deuxième tour, l’un des points supplémentaires d’Amherdt est passé par-dessus la barre transversale et a failli revenir parce que les vents étaient si forts. Il n’a rien laissé au hasard face à Saint-Ignace, dégageant la barre transversale d’au moins 10 mètres.

“Je me suis juste assuré de le frapper avec suffisamment de puissance”, a déclaré Amherdt. “Après avoir raté [the extra point], je suis juste content qu’ils aient eu confiance en moi pour me donner une autre chance de me racheter. je vais aller faire un câlin coach [Chris] Schremp après ça.

Avec moins de 10 secondes à jouer, Schremp a déclaré qu’il n’avait aucune idée de lancer un autre jeu pour se rapprocher. À la traîne 19-18, une pénalité pour interférence de passe contre St. Ignatius sur les quatrième et 17 a donné le ballon aux Wolves au 20. Vasey a grimpé pour huit verges sur les quatrième et 2, préparant l’héroïsme d’Amherdt.

“Je me sens vraiment heureux pour ce gamin”, a déclaré Schremp. «Luttant tôt avec les points supplémentaires, revenant et clouant le gros lot. Il a confiance en lui. »

Senior Landon Miller, long-snapper et tight end de Prairie Ridge, a déclaré que les conditions, y compris la glace et les rafales de neige et de vent, pour les coups de pied étaient terribles. Après le deuxième TD du match des Wolves, le snap supplémentaire de Miller était élevé. Vasey a rentré le ballon et a essayé de courir mais a été arrêté.

Les loups n’ont jamais perdu confiance en eux.

“Mes mains étaient très gelées”, a déclaré Miller. « Je lui ai cassé la tête, mais des choses arrivent. C’est comme ça que tu rebondis. Je me sentais très confiant. Nous le faisons tous les jours dans la pratique. Nos entraîneurs savent que nous pouvons le faire. C’est juste de la routine, c’est de l’exécution et tout le monde fait son onzième.

Amherdt était encore sous le choc après le match.

“Il n’y a rien de tel”, a déclaré Amherdt. “Nous n’avons jamais réussi à sortir du premier tour au football, donc c’est incroyable. Tyler Vasey est mon meilleur ami depuis la sixième, septième année et pouvoir faire ça avec lui est incroyable. J’aime tous ces gars.