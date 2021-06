Brody Malone et Yul Moldauer dirigent l’équipe américaine de gymnastique

L’équipe des États-Unis a élargi son alignement aux Jeux olympiques de Tokyo de cinq samedi alors que la compétition masculine se terminait lors des essais de l’équipe américaine de gymnastique.

Brody Malone, Yul Moldauer, Sam Mikulak et Shane Wiskus concourront ensemble dans l’épreuve par équipes. Alec Yoder les rejoindra à Tokyo en tant que concurrent individuel. Les États-Unis apporteront également cinq suppléants, un nombre accru en raison des précautions COVID-19.

Apprenez à connaître l’équipe américaine de gymnastique masculine avec quelques informations sur leur passé :

Brody Malone

Le premier champion national des États-Unis a terminé premier au classement général des essais olympiques avec un score de 171,600. Malone était un verrou pour une place dans l’équipe olympique pour la plupart des essais, menant la compétition pour huit des 12 rotations.

Le joueur de 20 ans a également été champion du concours général et de la barre fixe de la NCAA en 2019 et 2021, ainsi que des titres par équipe les deux années avec Stanford. Il a également remporté la compétition au sol lors de sa saison recrue, faisant de lui le premier gymnaste Cardinal à remporter trois titres individuels de la NCAA en une saison.

Malone est né dans le Tennessee et a grandi à Summerville, en Géorgie. Enfant, lui et son frère Cooper ont participé à des compétitions de rodéo.

Yul Moldauer

Médaillé dans trois épreuves individuelles et dans le concours multiple aux championnats américains, Moldauer a terminé avec un score de 168.600 aux essais olympiques. Il a décroché son billet pour Tokyo avec une deuxième place au classement général et des classements parmi les trois premiers aux barres parallèles, au cheval d’arçons, aux exercices au sol et aux anneaux immobiles.

Moldauer a mené l’Oklahoma à trois titres consécutifs de la NCAA et a remporté sept titres individuels au cours de sa carrière universitaire. Il a également été champion national des États-Unis en 2017.

Né en Corée du Sud et prématurément, il s’est d’abord initié au sport en suivant des cours de gymnastique pour mamans et tout-petits à Fort Collins, Colorado, où il a grandi.

Sam Mikulak

Déjà double olympien, Mikulak a connu quelques dérapages lors des essais mais a finalement terminé avec un score de 166,750 et a été choisi par le comité de sélection pour rejoindre à nouveau l’équipe américaine.

Mikulak était le champion national américain en titre avant la victoire de Malone en 2021. Il a terminé quatrième à la barre fixe et cinquième au concours général aux Jeux olympiques de Rio 2016 et cinquième au saut de cheval aux Jeux olympiques de Londres 2012. Aux deux matchs, les hommes américains ont terminé cinquièmes de la compétition par équipe.

Shane Wiskus

Wiskus était au coude à coude avec Mikulak pendant la majeure partie de la compétition, terminant avec un score de 168,150.

En tant que senior au Minnesota, Wiskus a remporté les titres de la NCAA aux anneaux fixes et aux barres parallèles et a terminé deuxième du concours général. Il a remporté les honneurs All-American dans tous les événements sauf le saut de cheval, ainsi que pour ses performances globales.

Wiskus était considéré comme la recrue n ° 1 de la classe de gymnastique masculine 2021. Il a vécu toute sa vie dans le Minnesota.

Alec Yoder

La performance de Yoder sur son épreuve la plus forte, le cheval d’arçons, a suffi au comité de sélection pour sceller sa place pour Tokyo. Il n’a concouru qu’aux arçons et aux barres parallèles, marquant un total de 29,600 et 27,900, respectivement, au cours des deux jours de compétition.

Diplômé de l’Ohio State en 2019, Yoder s’est classé premier au cheval d’arçons aux championnats de la NCAA sa dernière année. Il a également remporté l’épreuve lors de la Winter Cup 2020 et 2021 et s’est classé deuxième aux championnats américains de 2021.

Contactez Emily Leiker à eleiker@usatoday.com ou sur Twitter @emleiker.