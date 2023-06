Brody Jenner s’est fiancée à Tia Blanco 5 mois après avoir annoncé sa grossesse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Il n’est qu’à quelques mois d’être papa pour la première fois, mais on dirait Brody Jennerest prêt à donner une autre chance au mariage d’ici là ! Entouré de famille et d’amis, tous présents pour célébrer la baby shower de Brody et de sa petite amie Tia Blanco, Les collines a décidé que c’était le moment et l’endroit parfaits pour faire de l’amour une femme honnête. Dans une vidéo publiée sur son Instagram, Brody s’est mis à proposer à Tia le 20 juin de la manière la plus adorable imaginable.

« J’ai hâte de t’aimer pour toujours », le fils de Linda Thompson et Caitlyn Jenner sous-titré le message, comme vous pouvez le voir rayonnant de joie dans sa chemise blanche non rentrée avec un short beige à motifs et des Nikes alors que Tia dit oui à être sa femme. Le moment est accueilli par les acclamations de tout le monde à la baby shower, qui a été organisée par Linda chez elle.

Plus à propos Brody Jenner

Brody, 39 ans, et Tia, 25 ans, ont annoncé en janvier qu’ils attendaient ensemble, et ce sera le premier enfant pour la star de télé-réalité et le surfeur. Bien qu’elle n’ait pas été mariée auparavant, tce sera le deuxième mariage de Brody après avoir été avec Kaitlyn Carter pendant 7 ans – bien que techniquement parlant, en raison des circonstances du mariage à Bali, Brody et Kaitlynn n’étaient pas réellement mariés. Quoi qu’il en soit, c’est un grand pas pour eux deux !

Bien que la vidéo de proposition prouve que Caitlyn était à la grande fête, elle ne ressemble à aucun des demi-frères et sœurs de Brody, Kylie ou Kendall, étaient présents. Pourtant, il y avait beaucoup à célébrer car la douche a confirmé que le couple attendait une fille, avec un décor rose dominant la scène et des diadèmes portés par tous le grand jour, y compris le père de Brody, Caitlyn !

Voilà qui n’espère rien par la santé et le bonheur au jeune couple et à leur nouvelle petite fille !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Tia Blanco : 5 choses à savoir sur la surfeuse pro, 26 ans, fiancée à Brody Jenner

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.