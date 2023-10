Brody Jenner boit un latte au lait maternel avec sa fiancée dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Brody Jenner40 ans, a essayé sa fiancée Tia Blancodu lait maternel dans son café, dans une nouvelle vidéo. Le fils de Caitlyn Jenner a partagé ce moment épique tout en montrant à quoi ressemble la vie pour lui et sa future épouse de 26 ans après avoir accueilli leur premier enfant, Chéri. Puisque Honey se nourrit de lait maternel, Brody a pensé qu’il serait intéressant de voir s’il pouvait remplacer le lait d’amande par le même lait maternel, dans le clip que l’on peut voir ci-dessous.

Après avoir préparé un café au lait en mélangeant le café avec le lait maternel, Brody l’a versé dans une tasse et a bu la boisson aux côtés de Tia, qui avait également son propre café au lait maternel. « C’est vraiment délicieux! » s’exclama-t-il après avoir goûté la boisson. Tia, cependant, n’a pas été aussi impressionnée et a déclaré que cela avait juste le goût d’une tasse de café ordinaire.

Le moment mémorable de Brody et Tia avec leurs lattés au lait maternel survient après l’annonce de leurs fiançailles en juin. Ils ont accueilli la petite Honey le mois suivant et documentent depuis lors leur parcours en tant que nouveaux parents. Le 1er octobre, Brody s’est rendu sur Instagram pour partager une adorable vidéo de lui passant du temps avec une Honey souriante un dimanche. « Le dimanche est différent ces jours-ci », a-t-il légendé le message.

En août, le fier papa a également partagé plusieurs photos de famille incluant Tia et Honey. Il y avait une photo mémorable de lui tenant un téléphone qui présentait une photo de lui bébé près de sa fille pour montrer leurs caractéristiques similaires. « J’aime mes filles ❤️❤️ », a-t-il écrit à côté du joli message.

Brody et Tia ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient Honey en janvier. « Pour commencer cette nouvelle année, nous aimerions profiter de cette occasion pour souhaiter à tous nos amis, notre famille et nos abonnés santé, bonheur et beaucoup d’amour », commence la légende de l’annonce. «Nous vous apprécions et vous aimons vraiment tous. Nous sommes ravis de partager avec vous la bénédiction d’une nouvelle vie au cours de la nouvelle année… Notre petit ange est en route 💙 Bonne année !