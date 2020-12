Le lutteur de la WWE Jonathan Huber – mieux connu sous son nom de scène Brodie Lee – est décédé.

L’athlète avait 41 ans et sa famille, ses amis et ses collègues ont été dévastés d’annoncer son décès le lendemain de Noël.

La société de promotion de lutte professionnelle All Elite Wrestling a publié une déclaration sur Satruday confirmant que le lutteur était décédé.

Partageant une mise à jour sur les médias sociaux, la société a écrit: «La famille All Elite Wrestling a le cœur brisé.

«Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue – un talent féroce et captivant, un mentor attentionné et tout simplement une âme très gentille qui contredisait totalement sa personnalité en tant que M. Brodie Lee.

« L’amour de Jon pour sa femme Amanda et ses enfants Brodie et Nolan était évident pour nous tous qui avons eu la chance de passer du temps avec lui, et nous envoyons notre amour et notre soutien à sa belle famille, aujourd’hui et toujours. »

La déclaration a continué: «La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte étaient mondiales et transcendaient AEW, donc cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps.

«Nous avons eu le privilège à AEW d’appeler Jon Huber un frère, un ami et l’un des autres.

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter @DailyMirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.