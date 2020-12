All Elite Wrestling a honoré Brodie avec une déclaration spéciale sur Twitter.

« La famille All Elite Wrestling a le cœur brisé », lit-on dans le message. «Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue – un talent féroce et captivant, un mentor attentionné et simplement une âme très gentille qui contredisait totalement sa personnalité en tant que M. Brodie Lee.

« L’amour de Jon pour sa femme Amanda et ses enfants Brodie et Nolan, était évident pour nous tous qui avons eu la chance de passer du temps avec lui, et nous envoyons notre amour et notre soutien à sa belle famille, aujourd’hui et toujours. «

La déclaration a clôturé, « La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait AEW, donc cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps. l’un des nôtres. «

En 2012, la carrière de Brodie a décollé de façon spectaculaire lorsqu’il a signé avec la WWE sous le nom de scène Luke Harper. Avance rapide jusqu’en 2020, et il a fait ses débuts avec AEW en mars sous le nom de Brodie Lee. En août, il a remporté le championnat AEW TNT.