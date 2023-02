Brodie Croft de Salford: Super League Man of Steel signe un contrat avec les Red Devils jusqu’en 2030 | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez tous les essais de Man of Steel Brodie Croft pour les Salford Red Devils dans la Betfred Super League en 2022

Regardez tous les essais de Man of Steel Brodie Croft pour les Salford Red Devils dans la Betfred Super League en 2022

Brodie Croft a signé une prolongation de contrat à long terme avec Salford Red Devils, le gardant au club de Betfred Super League jusqu’en 2030.

Vainqueur du Steve Prescott MBE Man of Steel 2022 lors de sa première saison, Croft a mis le feu à la Super League l’année dernière alors que les Red Devils atteignaient les demi-finales des barrages en contribuant 25 passes décisives et sept essais à la campagne de Salford.

L’ancien demi-arrière des Melbourne Storm et Brisbane Broncos avait été lié à un retour dans la LNR à partir de 2024, mais a maintenant convenu d’un long contrat pour rester au stade AJ Bell au-delà de son contrat initial de deux ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Croft a rendu hommage à sa femme, sa famille et ses coéquipiers après avoir été nommé Steve Prescott MBE Man of Steel 2022 Croft a rendu hommage à sa femme, sa famille et ses coéquipiers après avoir été nommé Steve Prescott MBE Man of Steel 2022

“Je suis ravi de prolonger mon séjour à Salford”, a déclaré Croft. “Ce groupe de garçons est quelque chose de spécial et avec le personnel d’entraîneurs jusqu’au personnel de performance et au personnel de bureau, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir réserve au club.”

Croft s’est immédiatement imposé comme l’une des stars de la Super League en 2022, formant un solide partenariat de demi-arrière avec Marc Sneyd qui a contribué à propulser Salford dans les barrages malgré de nombreux experts prédisant une autre année de lutte pour l’équipe.

Je suis ravi de prolonger mon séjour à Salford… Je suis enthousiasmé par ce que l’avenir réserve au club. Brodie Croft sur la signature d’un contrat à long terme avec Salford

En plus de battre la star des Wigan Warriors Jai Field et le jeune joueur de l’année de la Super League Jack Welsby, de St Helens, à la prestigieuse distinction Man of Steel, le joueur de 25 ans était l’un des trois joueurs de Salford nommés dans la Dream Team de la compétition. , ainsi que le meilleur buteur d’essais des Red Devils Ken Sio et le centre international samoan Tim Lafai.

Parmi les autres distinctions individuelles, Croft a reçu la médaille Albert Goldthorpe et a remporté le joueur des entraîneurs de Salford, le joueur des joueurs et le joueur des supporters de l’année lors de la soirée annuelle de remise des prix de fin de saison du club.

Son implication sur le terrain est allée plus loin que seulement 32 contributions d’essais, puisqu’il figurait dans le top 10 de la Super League pour les courses (433), les mètres (2 761) et les pauses nettes (30).

Tim Lafai, Croft et Ken Sio ont tous été nommés dans la Super League Dream Team 2022

“C’est une excellente nouvelle que notre homme d’acier actuel se soit engagé à long terme à enfiler le maillot des Red Devils de Salford”, a déclaré l’entraîneur-chef Paul Rowley.

“Le groupe de joueurs, le personnel et moi-même sommes ravis que Brodie partage notre vision et notre ambition de succès et nous avons la chance de continuer à travailler ensemble à l’avenir.

“C’est un modèle fantastique pour nos jeunes supporters et une personne qui impose des normes sur et en dehors du terrain. Nous sommes tous très fiers du joueur et de la personne qu’est Brodie et nous avons hâte de jouer un rôle dans sa carrière à l’avenir.”

La nouvelle saison de Super League commence le jeudi 16 février alors que les Warrington Wolves accueillent les Leeds Rhinos. Regardez 66 matchs en direct, dont Magic Weekend, les play-offs et la grande finale, sur Sky Sports en 2023 et diffusez sur NOW TV.