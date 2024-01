Brocoli rôti sur parmesan pour un goût croustillant, doré et savoureux

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Chaque fois qu’il y a des morceaux aléatoires de fromage croustillant qui traînent sur un plat allant au four ou une plaque de cuisson, il y a de fortes chances que vous me surpreniez en train de planer dessus, le nettoyant des morceaux irrésistiblement croustillants. Je n’arrive jamais à en avoir assez, c’est pourquoi je trouve cette recette – qui fournit une casserole entière pleine – si séduisante. Dans celui-ci, des monticules de parmesan râpé sont cuits pour former des disques dorés croquants sous de tendres fleurons de brocoli légèrement écrasés. Le fromage agit comme une plate-forme savoureuse pour chaque morceau de brocoli, restant un peu souple là où il touche le légume et formant autour de lui une matrice brun foncé et croustillante.

La couche de parmesan est essentiellement un type de frico italien, généralement servi comme apéritif ou collation, où des monticules de fromage râpé sont cuits au four ou cuits dans une poêle jusqu’à ce qu’ils deviennent des chips ressemblant à des craquelins. Après avoir bavé sur plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui utilisaient le frico comme couche de base pour différents légumes, comme des pommes de terre, des tranches de courge ou des choux de Bruxelles, je n’ai pas pu m’empêcher de l’essayer avec du brocoli. Comme vous pouvez le voir sur cette recette, c’est un moyen simple d’élever le légume au rang d’un plat d’accompagnement époustouflant.

Obtenez la recette : Brocoli écrasé au parmesan croustillant

Le brocoli est d’abord blanchi jusqu’à ce qu’il soit juste tendre mais toujours vert vif, ce qui ne prend que quelques minutes. Ensuite, il est épongé – une étape importante pour que l’excès d’humidité n’interfère pas avec le fromage croustillant plus tard. Vous pouvez cuire le brocoli à l’avance et le conserver au réfrigérateur jusqu’à 4 jours, mais dans ce cas je suggère de le plonger dans un bain de glace après l’avoir égoutté pour arrêter la cuisson. Vous pouvez également remplacer les fleurons de brocoli surgelés et décongelés ou utiliser un autre légume comme le chou-fleur.

Ensuite, placez de petits tas de parmesan râpé sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, placez un morceau de brocoli sur chacun et utilisez le fond d’un verre pour écraser un peu le brocoli, en l’aplatissant un peu dans le fromage. Après un badigeonnage d’huile d’olive, et saupoudré de poudre d’ail et de poivre, il passe au four. (Aucun sel n’est nécessaire car le fromage ajoute suffisamment de sel.)

Après environ 8 minutes, le fromage devient brun et croustillant, comme un halo autour de chaque fleuron de brocoli. Un repos de 10 minutes dans la poêle lui permet de devenir encore plus croustillant et facilite le retrait de chacun de la poêle avec une spatule. C’est un plat d’accompagnement qui se marie bien avec presque toutes les protéines rôties et constitue un trésor pour les amateurs de fromage croustillant – offrant beaucoup de croquant, doré et savoureux à tout le monde à table.