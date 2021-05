Brocoli le chat a appris quelques trucs « parfaits » et Internet est impressionné

Bien que vous ayez peut-être vu de nombreuses vidéos de chiens exécutant divers tours, avez-vous déjà vu une telle vidéo d’un chat ? Les chats sont aussi affectueux et autonomes que les chiens, ce qui en fait un choix très pratique pour les animaux de compagnie. S’il n’y avait pas déjà assez de raisons d’aimer ces boules de poils, vous devez rencontrer Broccoli le chat, dont vous tomberez immédiatement amoureux.

Un clip de près d’une minute de Brocoli a été partagé sur forum r/aww sur Reddit, qui partage des vidéos et des images d’animaux mignons. Le clip montre le chaton effectuant des tours étonnants enseignés par son propriétaire. Partagée le 27 mai, la vidéo de 44 secondes est sous-titrée : « Mon chat Broccoli exhibant ses trucs sympas. »

La vidéo s’ouvre avec Broccoli faisant le mort lorsque son propriétaire lui tire dessus avec un pistolet jouet, puis nous le voyons répondre à différentes commandes comme « assis », « high five », « poignée de main », « tourner », « s’allonger », « sonner une cloche’ et plus, suivie d’une friandise enrichissante à la fin des tours. À la fin, nous voyons les talents d’acteur « ronronnement parfait » du chat alors qu’il joue à nouveau le mort lorsqu’il est touché par un pistolet-jouet.

Partagée il y a un jour, la vidéo saine a accumulé plus de 50 000 votes positifs et près d’un millier de commentaires alors que les gens étaient émerveillés par Brocoli et ses astuces sympas.

Un internaute a partagé dans des commentaires qu’il aimait la façon dont Broccoli « s’aligne avec le canon de l’arme avant de tomber », ce à quoi un autre a répondu en disant qu’il le rendait « convaincant pour les caméras ».

Un deuxième utilisateur lui a demandé si Broccoli « pourrait venir dresser son chien », ce à quoi l’utilisateur qui a posté la vidéo a répondu en disant que Broccoli avait « des frais élevés de friandises et de tapes sur la tête ». Un autre commentaire plein d’esprit impliquait que Brocoli est en fait un chien, « Bien essayé, mais je connais un chien quand j’en vois un », peut-on lire dans le commentaire.

Un utilisateur a qualifié Broccoli de « star de cinéma » et de nombreux autres ont partagé leur amour pour la boule de poils et ont déclaré qu’ils mourraient pour Broccoli.

