Brock Soltow propulse Polo sur Hiawatha, jusque-là invaincu – Shaw Local

KIRKLAND – Les Hiawatha Hawks n’ont jamais cessé de se battre, mais Brock Soltow et les Polo Marcos étaient tout simplement trop vendredi soir.

Les Marcos ont battu les Hawks 44-32 derrière une énorme soirée du quart-arrière junior et du porteur de ballon.

Soltow a accumulé d’énormes chiffres sur les Hawks. Il a couru 33 fois pour 402 verges avec quatre scores. Il a également lancé pour 45 verges et un touché.

“Je n’avais aucune idée que j’avais plus de 400 mètres jusqu’à ce que mon père vienne me le dire”, a déclaré Soltow. « C’est génial. Notre ligne d’attaque est entrée en jeu. Je suis plutôt content d’eux.

Chaque fois que les Hawks ont commencé à se battre pour revenir dans le match, Soltow et les Marcos ont lancé un contre-coup.

“Ça fait mal”, a déclaré l’entraîneur des Hawks, Nick Doolittle. “C’est définitivement le football pour vous. Les émotions sont dedans, des hauts et des bas. Vous l’aimez et vous le détestez en même temps. Je dois rendre hommage à mes gars pour ne pas avoir démissionné.

Logo Hiawatha Hawks

Avec Polo en hausse de 36-14 après trois quarts, les Hawks ont réussi deux touchés rapides au début du quatrième. Chris Korb a frappé Lucas Norvell pour un touché de 28 verges sur les quatrième et 12 pour en faire un match à deux points.

“Nous avons continué à pousser, nous n’abandonnons pas”, a déclaré Korb. « Nous n’allons pas abandonner. Nous devons juste continuer à jouer comme ça et ça finira par s’arranger.

Après avoir forcé un botté de dégagement sur la possession suivante des Marcos, Korb a frappé une autre longue passe de touché, celle-ci une prise de 68 verges et dirigée par Cole Brantley, pour réduire l’avance de Polo à 36-26.

Lors du prochain jeu de mêlée, Soltow a répondu avec une autre longue course de touché. Soltow a franchi la ligne et a parcouru 62 verges sur le terrain pour le touché décisif.

“Ils étaient une équipe difficile”, a déclaré Soltow. “Je ne pensais pas qu’ils sortiraient comme ça en deuxième mi-temps.”

Korb a ensuite marqué un autre touché tard sur une course de 25 verges, mais le match était déjà hors de portée.

Korb a terminé avec 90 verges par la passe avec deux touchés et une interception. Il a également couru pour 73 verges et un score.

Les Marcos ont pris une grosse avance dans la mi-temps avec deux touchés dans la dernière minute du deuxième quart.

Les Marcos (3-2) venaient d’arrêter les Hawks (4-1) sur la ligne de but, ils étaient donc profondément dans leur propre territoire, mais Soltow a cassé les plaqués derrière la ligne de mêlée et a grondé pour 51 verges. Lors du jeu suivant, il a marqué sur une course de 20 verges avec 34 secondes à faire à la mi-temps.

Les Marcos ont bloqué un botté de dégagement sur la possession suivante, ce qui a conduit à la passe de touché de Soltow à Ryelan Lindaas alors que le temps expirait dans la mi-temps.

Le match avait l’air d’une fusillade au début, avec cinq touchés au premier quart, mais le score a ralenti à partir de là.

Les Hawks ont marqué à la première minute sur une course de 57 verges de Cooper Fisher lors du deuxième jeu de mêlée dans le match.

Les Marcos ont répondu lors de leur prochain entraînement avec Soltow sprintant sur la ligne de touche pour 66 verges et le TD avec 9:30 à faire en première mi-temps.