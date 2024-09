Brock Purdy vante ses roues et lance un ballon profond en tant que force stabilisatrice des 49ers contre les Patriots

SANTA CLARA, Californie – Brock Purdy n’est pas un fanfaron.

Mais après la victoire 30-13 de dimanche contre les New England Patriots, le quart-arrière des 49ers de San Francisco a déclaré que son écart de 10 verges à la sortie de l’université était plus rapide que celui de Deebo Samuel et Christian McCaffrey.

« JE pense», a-t-il souligné. « Vous devrez me vérifier les faits. Je pense que j’ai juste assez (de vitesse) pour sortir de la poche, jouer et gagner cinq, sept mètres ici ou là. Je ne suis en aucun cas Lamar Jackson.

Une affirmation plus précise pourrait être que son temps était comparable à celui de ses coéquipiers. La division de 10 verges de Purdy en 1,55 seconde en 2022 était en fait quelques fractions de seconde plus lente que celle de Samuel (1,48) et de McCaffrey (1,52) lorsqu’ils entraient dans le repêchage.

Pourtant, tout le monde comprend son point de vue, en particulier ses récents adversaires.

Pour le deuxième match consécutif, Purdy a eu recours à ses jambes alors que le jeu de passes vacillait. Il a gagné 7 yards lors du premier tiers des 49ers lors de la possession d’ouverture. Il en a récolté 5 autres – et un premier essai – lors du deuxième sur un entraînement qui a duré 15 jeux et s’est terminé par un panier de 22 verges de Jake Moody. Il y a également eu quelques lancers astucieux dans lesquels Purdy ressemblait à Fran Tarkenton en esquivant les ennuis, en se précipitant vers la ligne de touche et en complétant des passes improbables avant d’être touché. Il a terminé 15e sur 27 pour 288 verges.

C’était loin d’être un match parfait pour Purdy. San Francisco a eu l’occasion de mettre définitivement les Patriots à l’écart au début du quatrième quart lorsque la passe de Purdy, destinée à Brandon Aiyuk dans la zone des buts, a été interceptée par la sécurité Jabrill Peppers. Kyle Shanahan a déclaré par la suite qu’il pensait que Purdy aurait dû lancer la passe plus tôt, tandis que Purdy a déclaré qu’il n’avait pas vu Peppers au départ.

« C’est quelque chose que je dois avancer dans ma progression et ne pas être gourmand », a-t-il déclaré. «Je pense que je l’ai accroché deux ou trois fois, ce qui n’est tout simplement pas bon en tant que quart-arrière. Vous suivez vos progressions en fonction de vos accrocs et vous lisez avec vos pieds et sur celui-là, je suis devenu gourmand.

Après quatre matchs, le jeu de passes n’est plus aussi fluide et automatique qu’il l’était au début de la saison dernière, lorsque les 49ers ont pris un départ 5-0. D’une part, les équipes se concentrent sur l’élimination des lancers de pain et de beurre de Purdy, y compris les routes de traversée intermédiaire et profonde vers Aiyuk qui étaient si fiables la saison dernière.

La semaine dernière, par exemple, les Rams de Los Angeles ont parfois laissé huit joueurs en couverture et n’en ont précipité que trois, ce qui a conduit à un jeu sur lequel Purdy a tenu le ballon pendant plus de 12 secondes. Purdy a noté que lors d’un autre jeu, ils en ont perdu neuf et n’en ont précipité que deux.

Dimanche, il a déclaré que les sécurités des Patriots avaient fait du bon travail en anticipant les itinéraires préférés des 49ers et en les éliminant. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, Purdy et l’attaque par la passe ont commencé à profiter de ces ajustements. Lorsque les sécurités de la Nouvelle-Angleterre ont continué à avancer pour obstruer le milieu, il a commencé à aller en profondeur. Ses trois lancers les plus longs :

• Un 53 verges au-dessus de Deebo Samuel Sr. au troisième quart. Samuel, qui s’est aligné comme arrière pour commencer le match, a réussi trois attrapés pour 58 verges après avoir raté la sortie de la semaine dernière en raison d’une blessure au mollet.

• Une frappe de 45 verges vers Jauan Jennings au début du quatrième quart. Jennings a mené l’équipe au chapitre des verges sur réception pour la deuxième semaine consécutive, terminant avec trois attrapés pour 88 verges.

• Une passe de 38 verges à Aiyuk sur le premier lancer du match de Purdy. Aiyuk a terminé avec des chiffres de réception modestes – deux attrapés pour 48 verges – pour le quatrième match consécutif, mais sa deuxième réception, un plongeon du bout des doigts au troisième essai, était le genre d’accroc de haut degré de difficulté qu’il ne faisait pas. plus tôt dans la saison.

Même l’un des lancers les plus courts de Purdy, un touché de 12 verges contre George Kittle au deuxième quart, a parcouru un long chemin dans les airs.

Kittle a déclaré que le jeu lui demandait de courir vers le haut et qu’il était censé être exécuté depuis plus loin, disons autour de la ligne des 40 verges. Il pensait que ce jeu particulier était « un peu agressif » si près de la ligne de but.

« Je n’étais pas vraiment confiant dans le jeu », a-t-il admis par la suite. « Parce que c’était quelque chose que nous appelions à l’origine de bien plus loin. Et lorsque nous l’avons appelé depuis la ligne des 12 verges, j’ai dû revérifier auprès de Brock pour m’assurer que nous avions appelé le bon jeu. Et je me suis dit : « Très bien, mec, lance-le. »

Purdy l’a fait et a placé le ballon là où seul Kittle pouvait l’attraper, et l’ailier rapproché de 6 pieds 4 pouces a réussi la passe parmi un trio d’arrières défensifs des Patriots de moins de 6 pieds.

Ce touché a donné l’avantage aux 49ers 20-0, et ils ont mené par au moins deux scores jusqu’au bout.

Pourtant, ce fut une victoire boueuse contre une équipe des Patriots dépourvue de talent offensif et malmenée par les blessures. Les 49ers ont subi un certain nombre de blessures – notamment celles des partants défensifs Fred Warner (cheville) et Jordan Elliott (genou) – et ont connu une autre erreur coûteuse des équipes spéciales, un échappé sur retour de coup de pied au troisième quart par Isaac Guerendo qui a conduit à Le seul touché de la Nouvelle-Angleterre.

Les 49ers ont également continué à lutter dans la zone rouge. Ils ont effectué six voyages à l’intérieur de la ligne des 25 verges des Patriots dimanche, mais seulement deux touchés, celui de Kittle et une course de 4 verges par Jordan Mason au troisième quart. Sinon, ils se sont contentés de trois buts sur le terrain de Moody et ont lancé une interception. La saison dernière, ils ont mené la ligue en termes d’efficacité dans la zone rouge, marquant des touchés 67 % du temps.

« Nous devons nettoyer cela, surtout lorsque nous affrontons des équipes très dominantes qui ont de très bonnes attaques », a déclaré Kittle, qui a semblé reconnaître que les Patriots étaient décidément un adversaire indulgent avant de se rattraper. « Cela ne veut pas dire que ce n’est pas le cas des Patriots, mais notre défense a très bien joué contre eux. »

