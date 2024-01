Brock Purdy révèle que les 49ers voulaient Tom Brady comme titulaire de la saison 2023 de la NFL – NBC Sports Bay Area & California

Pour la deuxième saison consécutive, Brock Purdy a mené les 49ers au match de championnat NFC.

Mais les choses auraient pu être très différentes pour le quart-arrière de deuxième année entrant dans la saison 2023 de la NFL, puisque Purdy a révélé que le rôle de titulaire n’était pas toujours un verrou malgré une impressionnante performance de recrue. Après avoir subi une opération chirurgicale pendant l’intersaison pour réparer une déchirure de l’UCL au coude droit et une rééducation tout l’été, Purdy a appris que le poste de départ serait le sien en 2023 – à une exception près.

Si les 49ers pouvaient ramener Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, à la Baie pour jouer pour l’équipe pour laquelle il a grandi, l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, a déclaré à Purdy qu’ils remplaceraient Brady par lui en 2023. Bien que Purdy comprenne, étant donné le Même s’il s’agit de Tom Brady, il s’est senti un peu déçu par la nouvelle – mais néanmoins motivé.

“Cela signifiait tellement pour moi”, a déclaré Purdy Nick Wagoner d’ESPN. “Je me souviens [Shanahan] disant que si nous pouvons avoir Tom Brady, nous allons essayer de l’avoir. Et je me suis dit : ‘Ouais, c’est le GOAT.’ Je comprends.’ Mais quelque chose au fond de moi me disait : « Mec, je viens de te montrer que je peux bien jouer dans ce système. Et nous étions à un match du Super Bowl. … Plus que tout, je me disais : ‘OK, maintenant allons-y.’ “

Être mis en doute et poussé vers le bas n’est pas nouveau pour Purdy, car il a coulé au bas du repêchage de la NFL 2022 et a été choisi par San Francisco avec le tout dernier choix.

Il est passé du quart-arrière recrue de troisième corde de San Francisco au titulaire d’une équipe en séries éliminatoires après les blessures de Jimmy Garoppolo et Trey Lance. Et en quelques semaines seulement, M. Irrelevant était tout sauf.

La nouvelle de Brady n’est cependant pas entièrement une surprise, car les 49ers ont été liés au triple MVP dans le passé. Le natif de San Mateo a annoncé sa (deuxième) retraite de la NFL en février dernier, mais les fans n’étaient pas entièrement convaincus qu’il raccrochait définitivement les crampons.

Un retour au jeu qu’il aimait dans la ville à moins de 30 miles de sa ville natale de San Mateo, en Californie, semblait être le moyen idéal pour mettre fin à sa précieuse carrière dans la NFL, mais la fin du conte de fées était celle dont seuls les 49ers Faithful pouvaient rêver. Brady a officiellement mis fin à sa carrière de joueur.

Mais les Fidèles n’ont pas de quoi être tristes, puisque Purdy est pour le moins intervenu gentiment.

En 16 départs cette saison, ratant seulement la finale de la saison régulière après que les 49ers ont décroché la première place des séries éliminatoires de la NFC, Purdy a terminé premier dans plusieurs paramètres de la ligue, y compris les verges par tentative (9,6) et les verges par recul (8,8). , yards par achèvement (13,9) et points attendus ajoutés par recul (0,26).

Bien sûr, Purdy n’est pas Brady. Mais tout comme dans l’histoire de Brady, il ne s’agit pas de savoir comment vous y êtes arrivé, mais de ce que vous faites lorsque l’occasion se présente. Et cette histoire est toujours en cours d’écriture pour Purdy.

