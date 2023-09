Brock Purdy mérite les éloges de ses coéquipiers des 49ers de San Francisco après la victoire d’ouverture de la saison de la NFL contre les Steelers de Pittsburgh | Nouvelles de la NFL

Brock Purdy célèbre après que les 49ers ont battu les Steelers lors de leur match d’ouverture de la saison NFL

Nick Bosa l’a résumé succinctement alors que les 49ers de San Francisco ouvraient leur saison 2023 dans la NFL avec une impressionnante victoire 30-7 sur la route contre les Steelers de Pittsburgh : « Purdy fait taire certains haineux. »

Brock Purdy, le quart-arrière de 23 ans qui s’est débarrassé de l’étiquette « M. Irrelevant » attribuée chaque année au dernier choix du repêchage de manière spectaculaire après avoir été mis en action lors de la 13e semaine de la saison dernière, a été confronté à de nombreuses questions avant le match de dimanche. affrontement au stade Acrisure.

Les performances de l’année dernière étaient-elles un hasard ? Ressentirait-il encore les effets d’une opération chirurgicale hors saison au coude droit ? Est-il vraiment capable de rejoindre les icônes Joe Montana et Steve Young pour mener les 49ers à la gloire du Super Bowl ?

Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Steelers de Pittsburgh lors de la première semaine de la NFL

Compléter 19 des 29 passes pour 220 verges et lancer deux passes de touché à Brandon Aiyuk pour aider à battre les Steelers sur leur terrain ont répondu avec insistance aux deux premières. Le troisième reste encore à déterminer, mais en ce qui concerne ses coéquipiers des 49ers, leur jeune signaleur va également dans le bon sens pour cocher celui-là.

« [I was] toujours impressionné, il s’est montré », a déclaré l’ailier rapproché de San Francisco, George Kittle. Sports aériensréfléchissant à la démonstration imposante de Purdy à Pittsburgh.

« La meilleure chose à propos de Purdy, c’est qu’il a cette confiance et cette attitude qui font qu’il est juste le gars, et vous devez apprécier cela chez lui.

« Il vient dans le groupe, attire l’attention de tout le monde, fait cliquer tout le monde et il fait un très bon travail.

Les 49ers de San Francisco ont frappé en premier contre les Steelers de Pittsburgh grâce au touchdown de Brandon Aiyuk

« [I’m] très heureux pour lui et pour les Niners. »

La haute estime que Purdy jouit déjà de la part de ses coéquipiers des 49ers a été mise en évidence avant le coup d’envoi de la saison 2023 lorsqu’il était l’un des six joueurs à être élu capitaine de l’équipe.

Trent Williams, l’un des joueurs chargés de protéger le quart-arrière de la ligne offensive, ne doute pas qu’il a démontré tous les attributs nécessaires pour exceller.

« Vous voyez, nous l’avons élu capitaine de l’équipe », a déclaré le plaqueur offensif Williams. Sports aériens. « Vous l’avez vu jouer aujourd’hui, vous ne pouviez pas dire qu’elle était blessée.

Le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, était satisfait après que les 49ers aient remporté une victoire sur la route contre les Steelers de Pittsburgh lors de leur match d'ouverture de la saison.

« [I’m] fier de Brock, [he] a tout pris avec aisance et est devenu notre leader et un quarterback sur lequel nous pouvons diriger. »

En revanche, l’homologue de Purdy, Kenny Pickett, a enduré un match cauchemardesque qui l’a vu limogé cinq fois et lancé deux interceptions, tout en passant pour 232 verges et en en lançant également une pour un touché.

Avec Purdy et le demi offensif Christian McCaffrey, qui a marqué un touché tout en courant pour 152 verges en 22 courses, menant l’offensive, la défense de San Francisco est également venue au premier plan pour faire taire une foule habituellement bruyante de Pittsburgh.

« C’est merveilleux », a déclaré Kittle. « Parfois, je ne sais pas ce qui est mieux : gagner devant son public et tout le stade explose ou être calme et vos supporters applaudissent sur la route.

Christian McCaffrey a réalisé un score individuel incroyable en réussissant un touché de 65 verges alors que San Francisco continuait de dominer Pittsburgh.

« Quel match de notre attaque, si bien joué en première mi-temps, et notre défense si bien joué en première mi-temps.

« Quand il semblait qu’il y avait une petite fuite, nous avons marché dessus et c’était vraiment amusant. »

L’éloge de Schecter pour le « brillant » Purdy

Sports aériens L’experte de la NFL, Phoebe Schecter, n’a pas tari d’éloges sur la performance de Purdy contre les Steelers alors que le quart-arrière des 49ers poursuivait là où il s’était arrêté la saison dernière.

« Il a été brillant, et si vous le regardez l’année dernière, dans les matchs qu’il a gagnés, il avait un taux de réussite de 95 pour cent », a déclaré Schecter.

Après avoir effectué une interception, Talanoa Hufanga a tenté une passe de rugby à son coéquipier de San Francisco, Tashaun Gipson !

« Il l’a fait aujourd’hui. Il a dit que ce n’était pas un hasard et que ‘c’est qui je suis’.

« C’est un peu ce quarterback [49ers head coach] Kyle Shanahan a toujours voulu entrer dans son système. »

Schecter a été impressionné par la manière dont San Francisco, soutenu par un important soutien itinérant, a également vaincu les Steelers sur leur propre terrain.

« La meilleure équipe, l’équipe la plus cohérente a gagné », a déclaré Schecter.

« Ils ont envoyé un message, ils ont été cohérents en attaque, en défense et sur les unités spéciales.

« On ne voit normalement ce niveau de maturité dans une équipe que plus tard dans la saison. »