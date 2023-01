Brock Purdy: le quart-arrière recrue imperturbable des 49ers de San Francisco cherche à entrer dans l’histoire du Super Bowl | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs jeux de la recrue, Brock Purdy, surnommé “Mr Irrelevant” de cette saison. Après avoir succédé à Jimmy Garoppolo en tant que quart-arrière des 49ers, il les a menés sur une superbe séquence de victoires.

Secoué. Nerveux. Nerveux. Ce ne sont pas des mots qui ont été nivelés à la sensation du quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco Brock Purdy cette saison – c’est-à-dire jusqu’à la première moitié de ses débuts en séries éliminatoires le week-end dernier contre les Seahawks de Seattle.

Purdy, pris avec le tout dernier choix du repêchage de la NFL 2022 pour le voir remporter la couronne en revers de ‘Mr. Irrelevant ‘, a été tout sauf hors de propos – comme le dit le cliché – lors de sa remarquable séquence invaincue 6-0 en tant que titulaire à San Francisco.

Le quart-arrière de troisième chaîne pour commencer la saison est entré au cours de la première moitié de leur match de la semaine 13 avec les Dolphins de Miami après la blessure de Jimmy Garoppolo – qui, lui-même, avait remplacé Trey Lance lors de sa chute lors de la deuxième semaine – et avec l’équipe traînait 7-3 contre une équipe des Dolphins qui avait participé au concours après cinq victoires consécutives.

Le quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, célèbre après avoir remporté ses débuts en séries éliminatoires le week-end dernier

Purdy a immédiatement mené les Niners sur un entraînement de 54 verges, couronné par une passe de touché à Kyle Juszczyk, puis a ajouté un autre entraînement de touché de 76 verges juste avant la mi-temps – celui-ci s’est terminé par une frappe marquante à Christian McCaffrey – pour donner à San Francisco une avance à laquelle ils ne renonceraient pas.

L’ancien QB de l’université d’État de l’Iowa n’a pas regardé en arrière depuis, démentant son projet de rapport qui le qualifiait de “force de bras moyenne”, d’une “libération laborieuse” et de “problèmes de confiance et de cohérence”.

Couvrant sa séquence de victoires, Purdy possède la note de quart-arrière la plus élevée de la NFL (111,0) cette saison, ses 16 touchés par la passe pour seulement quatre interceptions sont également le meilleur ratio TD-INT de la ligue, tandis que sa moyenne de 8,9 verges par tentative est à égalité. place avec Miami QB Tua Tagovailoa.

Mais le football des séries éliminatoires frappe différemment. Rendre la performance de Purdy en menant les 49ers à une victoire massive de 41-23 sur les rivaux de la division, les Seahawks, lors du Super Wild Card Weekend d’autant plus remarquable – surtout compte tenu de son ouverture nerveuse.

Un regard sur les meilleurs jeux du quart-arrière des 49ers de San Francisco Brock Purdy lors de son premier match éliminatoire contre les Seahawks de Seattle.

L’ancien quart-arrière de la NFL, Chris Simms, a déclaré Discussion sur le football professionnel cette semaine : « Au début du match, Brock Purdy a raté quelques lancers, là où vous vous inquiétiez un peu pour lui.

“Il a raté son tout premier lancer et il a eu un touché potentiel contre Brandon Aiyuk où il était définitivement en retard avec le football. Ce n’était pas net au début – il a laissé quelques jeux sur le terrain.”

Les ratés de Purdy ont contribué à ce que les 49ers se retrouvent dans un trou 17-16 à la mi-temps, leur séquence de 10 victoires consécutives risquant de se terminer au pire moment possible et sur la plus grande scène.

Purdy avait montré des éclairs mais n’avait pas vraiment assemblé les choses de manière cohérente, semblant parfois un peu frénétique en menant l’attaque – comme on pourrait s’y attendre d’un choix de repêchage recrue au septième tour, en vérité, sans parler de celui qui fait ses débuts en séries éliminatoires.

Purdy était 9 sur 19 pour 147 verges en première mi-temps, avec un lancer de routine TD à un McCaffrey grand ouvert pour courir depuis le plat. Mais il a explosé dans la vie en seconde période, s’annonçant vraiment sur la scène mondiale, réalisant 9 sur 11 pour 185 verges, avec deux autres frappes marquantes et un TD précipité alors que San Francisco remportait une victoire de routine à la fin.

La victoire fixe une date de ronde divisionnaire avec les Cowboys de Dallas ce dimanche – en direct sur Sky Sports NFL23h30 – et un affrontement nostalgique entre deux équipes qui ont dominé le paysage de la NFL dans les années 1990.

“Cowboys et 49ers, vous vous moquez de moi ?” Discussion sur le football professionnel a déclaré le présentateur Mike Florio. “J’ai hâte de le voir.

“Il a cette ambiance des années 90, cette sensation de vieille école à ce sujet – les équipes qui allaient inévitablement s’affronter pour se rendre au Super Bowl chaque année de 1992 à 1994, elles se réunissent à nouveau – et il y a quelque chose de spécial à ce sujet.”

Les Cowboys visent à atteindre leur premier match de championnat NFC depuis la saison 1995 lorsqu’ils ont remporté le dernier de leurs cinq titres du Super Bowl – un record de l’époque qu’ils partageaient conjointement avec les 49ers.

Découvrez l'affrontement de l'année dernière entre les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas alors qu'ils s'affrontaient dans un match NFC Wild Card.

San Francisco n’a pas non plus réussi à ajouter à son décompte depuis 1994, bien qu’il soit revenu au grand match en 2012 et, plus récemment, en 2019, alors que la saison dernière, il est tombé face aux éventuels vainqueurs du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, dans le jeu du titre de conférence.

L’équipe de Kyle Shanahan s’est rapprochée auparavant, mais cette équipe est vraiment faite pour gagner maintenant – rien de moins cette saison sera considéré comme une grande déception.

Neil Reynolds et Jeff Reinebold discutent des 49ers de San Francisco et s'ils sont les favoris du Super Bowl ?

Cette équipe a la défense totale classée n ° 1 de la NFL, en termes de verges par match autorisées (300,6) et en score, crachant seulement 16,3 points par match en moyenne.

Ils disposent également d’une pléthore d’armes en attaque, Purdy pouvant choisir parmi McCaffrey au poste de porteur de ballon – un vol de mi-saison via le commerce avec les Panthers de la Caroline – ainsi que le receveur à double menace Deebo Samuel et bout serré George Kittle, le battement de cœur de l’équipe. Toutes des superstars incontestables à leurs postes respectifs. Cela ne fait pas de mal non plus d’avoir Trent Williams qui bloque pour vous au tacle gauche.

Non seulement cela, mais Shanahan – largement considéré comme le plus grand esprit offensif du jeu actuel – est tout en concoctant de nouveaux jeux pour ces joueurs de premier ordre, ses premières pièces d’échecs… et, à Purdy, il semble avoir enfin trouvé la solution idéale. à QB pour leur livrer le football de manière cohérente et efficace.

L'ancien quart-arrière de la NFL, Kurt Warner, explique ce qui l'a le plus impressionné chez le quart-arrière recrue des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, cette saison.

Lance était censé être le gars, les Niners abandonnant une rançon princière de deux choix de repêchage de premier tour, et un troisième, pour le droit de le sélectionner au n ° 3 au classement général lors du repêchage de la NFL 2021. Garoppolo, qui avait emmené l’équipe jusqu’au Super Bowl en 2019, était considéré comme trop conservateur, trop limité en tant que meneur de jeu.

Lance a été extrêmement malheureux. Après avoir passé sa saison recrue, il a été nommé partant avant 2022 pour être assis pour l’année avec une blessure dévastatrice à la cheville au cours de la deuxième semaine de la saison.

Il pourrait maintenant ne jamais regagner sa place, l’intrépide Purdy devenant le premier quart-arrière recrue à remporter un match éliminatoire depuis Russell Wilson avec les Seahawks en 2012 – et le seul QB recrue de l’histoire de la NFL à représenter quatre touchés au total dans un match éliminatoire. , par Recherche NFL.

Même l’adoration de la mégastar de la NBA LeBron James ne pouvait pas décourager ce gamin. Alors que Purdy menait la victoire des 49ers sur les Seahawks, James a tweeté: “PURDY GOT GAME !!!!!!”

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, a eu une réaction saine lorsque LeBron James l'a crié sur Twitter après une première performance stellaire en séries éliminatoires.

Après le match, la réponse de Purdy au post ? “LeBron a dit ça ?”, a-t-il dit, incapable de cacher son sourire. “Oh, c’est gentil. C’est génial. C’est tellement cool.”

Et tout cela à partir d’un choix de repêchage de septième ronde, rappelez-vous. Depuis que le repêchage est passé à sept tours en 1994, aucun quart-arrière sélectionné au tour final n’avait jamais commencé un match éliminatoire en tant que recrue, encore moins en gagner un – et jouer de manière aussi impressionnante.

Pourtant, plus d’histoire de la NFL est également dans sa ligne de mire. Purdy n’est qu’à trois victoires de devenir le premier quart-arrière recrue à remporter le Super Bowl.

L’immortalité sportive attend cet imperturbable joueur de 23 ans.

