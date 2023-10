Brock Purdy joue comme un quart-arrière d’élite avec les 49ers de San Francisco, déclare Jeff Reinebold | Nouvelles de la NFL

Les 49ers de San Francisco, de haut vol, n’ont aucune faiblesse derrière la « star légitime » Brock Purdy, estime Jeff Reinebold.

Est-ce le plan magistral de Kyle Shanahan ? Est-ce le talent du choix final de la Draft ? Un début de saison 5-0 pour les 49ers laisse entrevoir un peu des deux. Et finalement, ce n’est pas grave.

Purdy a piloté l’équipe de Shanahan dans le territoire favori du Super Bowl, plus que de tenir sa part du marché offensif aux côtés de la machine à touché Christian McCaffrey.

« Ils peuvent dire ce que vous voulez sur l’endroit où Brock Purdy a été repêché, mais Brock Purdy est actuellement un quart-arrière de niveau élite, il fait des choses que personne n’a faites auparavant », a déclaré Reinebold. À l’intérieur du Huddle.

« Il ne se contente pas de gérer le jeu, nous pouvons prendre ce titre et le jeter à la poubelle. Il est une star légitime du jeu.

« Vous le regardez et dites : ‘chargez la boîte et arrêtez McCaffrey’, mais vous n’allez pas arrêter Deebo Samuel en tête-à-tête toute la journée et Brandon Aiyuk toute la journée, ce n’est pas la recette du succès.

« C’est une équipe de football coriace et ce que j’aime, c’est qu’ils jouent le jeu comme si c’était amusant. »

Les Niners ont de nouveau souligné leurs références en championnat lors de la sixième semaine en incendiant les Cowboys de Dallas pour prolonger leur départ parfait avec une victoire de 42-10, faisant rouler ce qui est largement considéré comme l’une des défenses les plus accomplies de la ligue.

Purdy a lancé trois passes de touché à George Kittle et une autre à l’arrière Kyle Juszczyk, tandis que les agents libres non repêchés de 2022 Jordan Mason et McCaffrey ont marqué des scores.

« Je pensais que les 49ers seraient capables de lancer le ballon sur les Cowboys, les Cowboys avaient montré que s’il y avait une faille dans leur armure défensive, c’était que vous pouviez leur lancer le ballon », a ajouté Reinebold.

« Mais Brock Purdy lance quatre passes de touché, George Kittle s’en va. Comment les défendez-vous ?

« Vous enlevez le porteur de ballon Christian McCaffrey, qui est probablement le meilleur arrière du football en ce moment, et ensuite ils peuvent vous frapper avec Kittle, Brandon Aiyuk, Deebo Samuel.

« Ils ont tellement d’armes derrière une excellente ligne offensive. Il y a beaucoup de football à jouer, beaucoup de choses peuvent arriver en quelques mois, mais il n’y a aucune faiblesse. »

Shanahan a repris sa quête d’un ring tant attendu cette saison après avoir vu la campagne 2022 de son équipe dérailler par la blessure de Purdy lors du match de championnat NFC, après avoir déjà perdu Trey Lance et Jimmy Garoppolo plus tôt dans l’année.

Avec l’une des attaques les plus dynamiques de la ligue, on retrouve une défense riche en talent, Steve Wilks, qui se classe troisième pour le nombre total de verges allouées et première pour les points.

« C’est ce que j’ai retenu », a ajouté Neil Reynolds. « Tous les joueurs sont en attaque, puis Nick Bosa est limogé, Fred Warner a une interception, vous voulez que vos stars montrent la voie.

« Parfois, vous avez de la chance si vous avez une, deux, trois étoiles. Le talent de cette équipe est incroyable. Ils doivent rester en bonne santé, et je pense qu’ils méritent de le rester.

« Aucune autre équipe dans l’histoire n’a dû manquer de temps pour ses chances au Super Bowl, donc les 49ers semblent pouvoir y revenir. »

