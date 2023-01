Brock Purdy joue alors que les 49ers de San Francisco battent les Seahawks de Seattle 41-23 pour se qualifier pour la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement des Seahawks de Seattle avec les 49ers de San Francisco dans le match éliminatoire NFL Super Wild Card.

Brock Purdy a lancé trois touchés et en a couru un autre alors qu’il jouait son premier départ en séries éliminatoires, menant les 49ers de San Francisco à une victoire de 41-23 sur les Seahawks de Seattle pour commencer le week-end Super Wild Card samedi.

Histoire du jeu

Les 49ers – la tête de série n ° 2 de la NFC et sur une séquence de 10 victoires consécutives en séries éliminatoires – traînaient d’un point à la mi-temps alors qu’une équipe têtue de Seattle menait 17-16 à la pause. Mais une deuxième mi-temps émouvante de San Francisco, au cours de laquelle ils ont marqué 22 points en l’espace de 12 minutes à un moment donné, a assuré leur passage au tour de division.

Purdy, qui a été choisi avec le tout dernier choix du repêchage de la NFL 2022, a complété 18 des 30 passes pour 332 verges, le QB recrue surmontant quelques premiers tremblements pour faire un affichage extrêmement accompli.

Christian McCaffrey s’est précipité 15 fois pour 119 verges et a eu une prise de touché pour voir San Francisco prendre une avance de 10-0, tandis que Deebo Samuel a eu six réceptions pour 133 verges et une prise fulgurante de 74 verges et a couru pour un score alors que les Niners ont marqué. à l’écart des Seahawks en seconde période.

Seattle QB Geno Smith a été 25 sur 35 en passant pour 253 verges avec deux touchés, tous deux à DK Metcalf – un étourdissant de 50 verges pour voir les Seahawks en tête pour la première fois. Mais il a également eu une interception en fin de seconde période, alors qu’il a perdu un échappé au troisième quart qui est le moment où le match a tourné.

Metcalf a réussi 10 attrapés pour 136 verges et ces deux touchés, tandis que le porteur de ballon recrue Kenneth Walker a également trouvé la zone des buts, au deuxième quart, alors qu’il a gagné 63 verges en 15 courses.

Résumé de la notation PREMIER QUART Seahawks 0-3 49ers Robbie Gould panier de 34 verges Seahawks 0-10 49ers Brock Purdy passe TD de trois verges à Christian McCaffrey (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Seahawks 7-10 49ers Kenneth Walker TD run de sept verges (point supplémentaire) Seahawks 7-13 49ers Robbie Gould panier de 33 verges Seahawks 14-13 49ers Passe TD de 50 verges de Geno Smith à DK Metcalf (point supplémentaire) Seahawks 14-16 49ers Robbie Gould panier de 46 verges Seahawks 17-16 49ers Jason Myers panier de 56 verges TROISIÈME QUART Seahawks 17-23 49ers Course de touché d’un mètre de Brock Purdy (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Seahawks 17-31 49ers Brock Purdy passe TD de sept verges à Elijah Mitchell (conversion en deux points) Seahawks 17-38 49ers Brock Purdy passe TD de 74 verges à Deebo Samuel (point supplémentaire) Seahawks 17-41 49ers Robbie Gould panier de 31 verges Seahawks 23-41 49ers Passe TD de trois verges de Geno Smith à DK Metcalf (échec de la conversion en deux points)

Tirant de l’arrière 17-16 pour commencer la seconde mi-temps, les 49ers ont immédiatement parcouru 75 verges sur le terrain en 13 jeux, Purdy marquant sur un plongeon d’un mètre. Et ils ne regarderaient pas en arrière à partir de là.

Alors que les Seahawks pénétraient profondément dans le territoire des 49ers, Smith a été limogé par Charles Omenihu pour une perte de sept mètres, le ballon jaillissant et récupéré par Nick Bosa à la ligne des 30 mètres.

San Francisco a ensuite avancé de deux points à l’arrière du chiffre d’affaires alors que Purdy a échappé à la ruée et a lancé un touché de sept verges au porteur de ballon Elijah Mitchell, suivi d’une conversion de deux points à George Kittle.

Un peu plus de trois minutes plus tard, Samuel a allumé les turboréacteurs pour mener son TD 74 mètres jusqu’à la maison et mettre fin efficacement au match.

Robbie Gould, qui a marqué quatre buts sur le terrain dans le concours, en a tiré un à travers les montants à 31 mètres après que Smith ait été retiré immédiatement après le score de Samuel.

Seattle et Metcalf retrouveraient au moins la zone des buts une fois de plus pour un TD de consolation avec un peu moins de deux minutes à jouer, mais les Niners ont ensuite épuisé le reste du temps pour réserver leur place dans la ronde de division et éliminer leurs grands rivaux de la division NFC West. .

Leaders des statistiques

Faucons de mer

Passes : Geno Smith, 25/35, 253 yards, 2 TDs, 1 INT

Rushing: Kenneth Walker, 15 courses, 63 yards, 1 TD

Réception : DK Metcalf, 10 attrapés, 136 verges, 2 touchés

49ers

Passes : Brock Purdy, 18/30, 332 verges, 3 touchés

Rushing: Christian McCaffrey, 15 courses, 119 verges (et 1 réception TD)

Réception: Deebo Samuel, six attrapés, 133 yards, 1 TD

Ce qu’ils ont dit… “Purdy ressemblait à Frank Tarkenton”

Le quart-arrière des 49ers, Brock Purdy : “Nous sommes sortis et avons eu un certain élan et Seattle a fait du bon travail en revenant.

“C’est le football des séries éliminatoires ; tout le monde va jouer de son mieux à partir de maintenant. Lorsque notre attaque et notre défense font leur travail, nous sommes difficiles à battre.”

L’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll : “Nous l’avons poursuivi partout et il [Purdy] ressemblait [former Minnesota Vikings QB] Fran Tarkenton là-bas.

« Nous avons perdu 10-0 sur la route alors que les fans devenaient fous, nous avons fait un excellent travail pour rebondir. Nous y étions jusqu’à la fin du troisième quart-temps.

Et après?

Les séries éliminatoires de la NFL se poursuivent dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, avec un triple en-tête Super Wild Card Weekend.

Les Buffalo Bills accueillent d’abord les Dolphins de Miami (coup d’envoi, 18h), avant que les Vikings du Minnesota et les Giants de New York ne s’affrontent au US Bank Stadium de Minneapolis (coup d’envoi, 21h30). La soirée se termine par la visite des Ravens de Baltimore aux Bengals de Cincinnati lors du Sunday Night Football (coup d’envoi, 1h15).

La ronde des jokers se termine ensuite lundi soir alors que Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay accueillent “America’s Team”, les Cowboys de Dallas, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 tôt mardi matin.

