Brock Purdy, ils disent que tu n’es pas fait pour ça — il est temps de leur montrer

Oh oh, Brock Purdy. Tes détracteurs font la queue.

La communauté des Purdy Truthers peut sentir la validation. Ils ont prié pour des moments comme ceux-ci. Leur argument depuis le début est que vous, le quarterback des 49ers de San Francisco, n’avez fait que du battage médiatique, que vous n’appartenez pas à l’élite du jeu. Ils ont dit que vous n’êtes que, eh bien, toià cause des superstars qui t’entourent. Ils ont eu hâte de te reléguer à un niveau inférieur, de te mettre bien derrière Dak Prescott, Baker Mayfield et les autres.

Oh, tu ferais mieux de savoir qu’ils t’observent et attendent. Et espèrent. Ta chute.

Ils sont assis sur leurs sièges, Brock. Ils se frottent les mains avec avidité, salivant après que tu n’aies pas réussi à surpasser ton ancien remplaçant dimanche au Minnesota. Leurs yeux, remplis d’une anticipation joyeuse, sont fixés sur toi, n°13. Ils attendent de voir comment tu réagis à l’adversité croissante de cette saison.

Christian McCaffrey est déjà sur la liste des blessés. Votre ligne offensive a du mal à protéger ses passes, même la légende Trent Williams, qui a raté tout le camp d’entraînement en raison d’un refus de contrat. Brandon Aiyuk, qui a également raté tout le camp, a estimé qu’il était à environ 85 pour cent.

Deebo Samuel est désormais absent.

« Oui, c’est toujours difficile de perdre de très bons joueurs », a déclaré l’entraîneur Kyle Shanahan. « Mais cela arrive partout dans la ligue, et c’est une partie importante de cette ligue et de ce jeu. Nous devons faire face à cela. »

Restons réalistes, Purdy. Tu n’as plus été le même sans Samuel. Les 49ers avec toi au poste de quarterback ont ​​un bilan de 0-3 dans les matchs importants où Deebo ne prend pas au moins la moitié des snaps offensifs. Ton attaque a marqué en moyenne 17 points par match dans ces matchs.

Les Purdy Truthers n’ont pas laissé passer ça. Un voyage au Super Bowl, des statistiques de calibre MVP et des témoignages constants de la part des superstars qui vous entourent : rien n’a freiné les critiques.

Ils vous qualifient de quarterback de fonds fiduciaire, de lanceur de signaux à la cuillère d’argent. Ils continuent de dire que votre carrière de footballeur a commencé à la portée des field goals et que vous ne savez pas ce que cela représente. Ils disent que vous ne pouvez pas faire ce que Lamar Jackson et Josh Allen peuvent faire : mettre une équipe sur vos épaules, être la raison pour laquelle votre équipe gagne et pas seulement faciliter une équipe bien remplie, mais aussi combler les lacunes de la composition.

C’est à peu près le scénario le plus proche que vous ayez jamais vu. Même avec la révélation que Jordan Mason a été RB1, une formation sans McCaffrey et Samuel réduit définitivement le facteur de peur dans la défense. Ce qui tend à augmenter leur confiance et leur agressivité. Surtout si l’on considère à quel point vous avez été vulnérable aux revirements au cours des deux premières semaines. Vous n’en avez eu que deux au cours des deux premières semaines, mais suffisamment d’interceptions proches pour donner faim à une défense.

Tu peux les faire taire maintenant, Brock. OK, peut-être pas. Battre les Rams de Los Angeles (0-2) et gagner à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cardinals de l’Arizona ne calmera pas la foule. Mais il est certain que perdre l’un de ces matchs augmentera la fièvre.

Peu importe le nombre de pièces que vous lancez ou l’ampleur de vos chiffres. Ils verront toujours chaque fois que vous faites un lancer douteux, que vous avez l’air un peu perdu ou que vous ratez une cible. Et la défense s’améliore pour trouver comment vous poser des problèmes.

Il semblerait que les Vikings, dans le jeu dont nous ne parlerons pas, aient repris quelques tendances introduites par les Ravens de Baltimore à Noël dernier. Anticiper et sauter sur les itinéraires de chronométrage et exercer une pression à partir d’endroits aléatoires – tout cela conçu pour vous rendre pressé et frénétique, ce qui est le moment où vous êtes le plus susceptible de commettre des erreurs.

« Non, je pense que c’est le but du système », a expliqué Shanahan. « Il s’agit d’avoir six joueurs sur la ligne et de venir de partout. … C’est juste beaucoup de pression sur un quarterback tout au long d’un match. C’est le principe de leur système. Ils vont vous faire réfléchir à chaque jeu pour savoir si vous êtes en forme, et si vous ne l’êtes pas, alors vous devez trouver les zones ouvertes. Il y a beaucoup de zones ouvertes, mais c’est difficile de les ralentir. … (Le coordinateur défensif des Vikings Brian Flores) fait un très bon travail pour mélanger les choses, et c’est le défi pour un quarterback. Cela rend vraiment difficile de trouver un rythme. »



La défense agressive des Vikings a tenu Brock Purdy et l’attaque des 49ers sous contrôle dimanche. (Adam Bettcher / Getty Images)

Quand vous avez dit à Flores que son « plan était fou » après le match, les Purdy Truthers n’ont pas vu cela comme un jeune QB qui appréciait d’être mis au défi. Ils n’ont pas vu cela comme une reconnaissance du jeu, comme un signe que vous plongeriez dans le film pour en tirer des leçons. Non, ils ont vu cela comme une sorte d’aveu que vous étiez dépassé.

C’est pourquoi vous ne pourrez pas pondre un œuf ces prochaines semaines. Eh bien, vous le pourrez. Parce que les Super Bowls ne se gagnent pas en septembre. Bien sûr, cela mettrait les 49ers dans une situation difficile, peut-être même vous coûterait-il un match à domicile en championnat NFC, si vous y parveniez. Mais votre équipe est parfaitement capable de se ressaisir tard et d’atteindre son apogée au bon moment.

Donc tu ne peux pas pondre un œuf parce que tu ne peux pas donner plus de matière à discussion à tes détracteurs. À vrai dire, tu as une légion qui se bat pour toi sur Internet. Beaucoup sont avec toi, Brock, et ils ont besoin de toi pour faire taire tout le monde.

Il reste George Kittle, Mason et son jeu de course puissant. Il reste Aiyuk, qui devrait faire un grand match.

« Il y a eu plusieurs fois où il a eu une bonne chance de récupérer le ballon », a déclaré Shanahan à propos d’Aiyuk, « et deux fois, les protections ont cédé sur deux d’entre elles. Une fois, quelqu’un a brisé un itinéraire et s’est retrouvé dans la même situation, alors ils l’ont couvert. Mais il a eu une chance de faire environ quatre grosses passes et d’autres facteurs sont entrés en jeu. C’est un jeu d’équipe. Il y a 11 joueurs sur le terrain qui sont impliqués pour donner le ballon à quelqu’un. Il a eu quelques opportunités où il aurait dû en avoir, mais tout ne s’est pas bien passé. »

Vous avez assez de ressources pour gagner. Vous avez assez de ressources pour mener votre équipe à travers cette période difficile. C’était déjà prévu. Revenir au Super Bowl est une tâche ardue. Et les équipes de la NFL sont comme des crabes dans un seau. Cela allait toujours être difficile.

Mais c’est nécessaire. C’est la difficulté qu’ils disent que tu ne peux pas gérer. C’est la cape qu’ils croient trop lourde pour tes épaules. Ils ne croient pas que tu sois l’un d’eux, Brock.

Tu ferais mieux de leur montrer.

(Photo du haut de Brock Purdy lors du match de dimanche contre les Vikings : Stephen Maturen / Getty Images)