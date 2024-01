Brock Purdy explique comment la blessure de Deebo Samuel a amené les 49ers à s’adapter contre les Packers – NBC Sports Bay Area & California

La défaite 24-21 des 49ers contre les Packers de Green Bay lors des séries éliminatoires de la division NFC n’a pas été une mince affaire, car l’équipe était battue par le receveur vedette Deebo Samuel environ 10 minutes après le début du match de samedi au Levi’s Stadium.

Samuel, un vétéran de cinquième année de la NFL, manque beaucoup lorsqu’il est indisponible, surtout après avoir terminé la troisième saison de réception de plus de 800 verges de sa carrière en 2023. Néanmoins, San Francisco a réussi.

Dans une interview avec Albert Breer de Sports Illustrated, le quart-arrière des 49ers du Pro Bowl, Brock Purdy, a expliqué comment l’équipe avait procédé à des ajustements après avoir perdu un élément crucial de son attaque contre la défense d’élite des Packers.

“Pour nous, c’était comme si, d’accord, c’était le moment”, a déclaré Purdy à Breer. « Nous devons faire cela en équipe et surmonter cette accalmie à la fin du match lorsque nous devons revenir. Nous avons trop de bons gars, trop de bons joueurs et une trop bonne alchimie d’équipe pour ne pas pouvoir s’en sortir.

San Francisco s’en est sorti victorieusement en équipe.

Cependant, Purdy et l’entraîneur Kyle Shanahan ont dû changer de stratégie à la volée – une décision à laquelle les 49ers ont survécu, soutenus par des joueurs qui ont intensifié leurs efforts.

“En entrant dans le jeu… dans le jeu de course, Deebo était en fait assez fortement impliqué”, a déclaré Purdy à Breer. «Quand il est tombé, c’est comme si, d’accord, nous savions que nous devions le modifier et revenir en quelque sorte à l’essentiel.

“Rayon rayon [McCloud III] est entré. JJ [Jauan Jennings] a joué son poste à plusieurs reprises. C’étaient des choses qui étaient un peu différentes. Deebo, évidemment les écrans et le jeu rapide, vous lui donnez le ballon, il fait des jeux explosifs.

Sans Samuel, San Francisco a dû se sentir mal à l’aise pour renvoyer Green Bay faire ses valises.

Heureusement pour Purdy et Shanahan, les 49ers ont vu trois de leurs All-Pros se montrer à la hauteur.

“Quand [Deebo’s] Je ne joue pas, c’est difficile d’obtenir ces jeux, mais en même temps, nous avons des meneurs de jeu comme George [Kittle] et BA [Brandon Aiyuk] et JJ et Christian [McCaffrey]”, a déclaré Purdy à Breer.

McCaffrey a réussi deux touchés des 49ers, tandis que Kittle et Aiyuk ont ​​​​réalisé d’énormes réceptions tout au long du match.

Le talent de San Francisco a pris le dessus au fil du temps. Bien qu’il ait fallu chaque trajet pour y parvenir, Purdy et San Francisco vivent pour voir un autre jour.

Même si les 49ers n’avaient pas Samuel pour la majorité de leur match de division NFC avec les Packers, la concentration de San Francisco sur les entraînements tout au long de l’année a permis à l’équipe d’être flexible, ce qui a porté ses fruits de la manière la plus importante.

“Nous avions réalisé de nombreux jeux tout au long du match que nous avions composés avant le match”, a déclaré Purdy à Breer. « À la fin, nous nous sommes dit, d’accord, nous pouvons exécuter nos jeux de base que nous avons organisés toute l’année. Ils seront là. Assez sur…”

Grâce à leur rapidité d’esprit, Purdy et les 49ers attendent fièrement les Lions de Détroit dans ce qui devrait être un passionnant match de championnat NFC à 15h30 (heure du Pacifique) dimanche au Levi’s Stadium.

San Francisco espère que Samuel sera disponible pour potentiellement aider les 49ers à atteindre leur huitième Super Bowl.

