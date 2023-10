La saison de la NFL est axée sur les tendances. Dans un calendrier qui dure 17 matchs, une séquence de bon ou de mauvais jeu peut rapidement définir les choses et changer la trajectoire de ce qui s’est passé dans le passé.

Les 49ers de San Francisco et les Bengals de Cincinnati sont de parfaits exemples de ce phénomène, et cela s’est manifesté lors de la victoire 31-17 des Bengals à Santa Clara dimanche. Joe Burrow semble être complètement revenu en forme après une blessure au mollet en début de saison, complétant à un moment donné 19 passes consécutives tandis que Purdy a eu du mal à mener un retour des 49ers, retournant le ballon plusieurs fois et envoyant les 49ers à leur troisième défaite consécutive après avoir commencé la saison 5-0.

L’histoire de la saison 2023 n’est pas encore terminée pour ces équipes, mais le ton a changé.

San Francisco doit transpirer en ce moment. Purdy reçoit beaucoup de critiques et à juste titre. Il a dépassé le stade d’être juste bon pour un M. Irrelevant, il est maintenant le quart-arrière partant d’une équipe avec des aspirations au Super Bowl – et celles-ci viennent avec les attentes du Super Bowl. Lorsque les 49ers ont eu besoin que Purdy fasse un jeu pour les pousser à franchir la ligne d’arrivée ces dernières semaines, il n’a pas été à la hauteur.

“Évidemment, je veux être meilleur pour cette équipe et cette organisation, en prenant simplement soin du ballon dans certaines parties cruciales des matchs”, a déclaré Purdy. “C’est l’homme de la NFL. En fin de compte, vous n’allez pas faire exploser les équipes chaque semaine. Vous devez prendre soin du ballon et vous devez jouer un bon football d’équipe.”

Cela pourrait bien être la douleur de croissance d’un jeune quart-arrière, qui était soumis à un protocole de commotion cérébrale pas plus tard que samedi (Purdy a déclaré par la suite qu’il “se sentait à 100%”). Ou cela pourrait être une tendance inquiétante qui indique que les 49ers doivent faire un autre passer au poste de quart-arrière cette intersaison. Les neuf derniers matchs de la saison seront révélateurs pour les 49ers et leur avenir avec Purdy.

Cependant, cette séquence de défaites n’est pas entièrement due à Purdy, même s’il a connu quelques revirements inopportuns. La défense des 49ers a régressé au cours des dernières semaines, rendant la vie des infractions plus facile que prévu. Au cours des trois dernières semaines, la défense des 49ers se classe 25e pour les points ajoutés attendus par jeu (0,065) et 16e pour le taux de réussite (43,9 %). Ce n’est pas suffisant pour une défense composée de certains des meilleurs joueurs de la ligue.

Les 49ers réussissent grâce à l’infrastructure autour de Purdy, qui comprend des armes comme George Kittle et Christian McCaffrey, et la défense en est également un élément important. S’ils ne sont pas capables de jouer à la hauteur de leur niveau, ils mettent plus de pression sur Purdy et il n’est peut-être pas encore prêt à gérer cela.

De l’autre côté, les Bengals vont dans la bonne direction après avoir débuté 0-2 cette saison. Ils sont maintenant à 4-3 et ont tout devant eux tout au long de la saison – ce qui est fou après la façon dont ils semblaient commencer la saison.

Une des principales raisons à cela est la résurgence de Joe Burrow et le fait qu’il retrouve lentement ses pleines forces après une blessure tenace au mollet pour commencer la saison.

Joe Burrow a été le meilleur QB dimanche lors d’un match contre Brock Purdy et les 49ers. (Photo de Thearon W. Henderson/Getty Images)

“Je me sens vraiment bien”, a déclaré Burrow à propos de son mollet. “C’était presque revenu à la normale. C’était agréable de recommencer à bouger et à faire des jeux pour mon équipe.”

Les Bengals sont une équipe différente lorsque Burrow peut utiliser sa mobilité pour prolonger les jeux et chasser de gros morceaux de terrain sur le terrain. Burrow a complété 28 de ses 32 tentatives de passes pour 282 verges et trois touchés. Ja’Marr Chase a également bénéficié de l’amélioration de la santé de Burrow avec une journée de 10 attrapés et 100 verges sur 12 cibles. Même si la défense des 49ers s’effondre, il s’agit toujours d’une unité qui dispose de forces de la nature sur la ligne défensive. La santé de Burrow était presque un impératif pour que les Bengals puissent passer ce type de journée dans les airs.

Il reste encore une moitié de saison à jouer, mais les Bengals et les 49ers se dirigent dans des directions opposées. Purdy n’a pas été en mesure de transporter les 49ers dans des endroits cruciaux tandis que Burrow a mis les Bengals sur le dos à plusieurs reprises lors de leur victoire dimanche. Ces deux tendances joueront un rôle énorme dans la façon dont la saison se terminera pour ces équipes, et les 49ers ont besoin que leur quart-arrière commence à devenir un meneur de jeu dans les plus brefs délais.

“Qu’est-ce que le football”, a déclaré Kittle, “sans un peu d’adversité ?”