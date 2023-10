Brock Purdy et George Kittle enflamment le jeu de passes

SANTA CLARA – Voici comment les 49ers (5-0) se sont classés lors de la victoire 42-10 à domicile contre les Cowboys de Dallas (3-2) dimanche soir :

DÉFAUT DE PASSAGE : A

Brock Purdy (quatre passes de touché) et George Kittle (trois touchés) ont établi des sommets en carrière, et leur connexion la plus pittoresque s’est produite sur une pièce intitulée : « Toss 18 Flea Flick ». Ce ballon a touché les mains de Purdy, Christian McCaffrey et Deebo Samuel, puis est revenu à Purdy, qui n’a pas bronché face à un défenseur entrant et a lancé une passe du milieu de terrain à Kittle pour un touché de 38 verges et une avance de 14-0. . Ce jeu a été installé au milieu de la saison dernière (avant que Purdy ne monte sur le trône du QB), et bien qu’il ait été annulé au milieu du carnage du match de championnat NFC pour McCaffrey (après la blessure de Purdy), il n’a été complètement exécuté que ce match, après ils l’ont pratiqué mercredi, vendredi et samedi.

Kittle a félicité Purdy pour sa bonne préparation avec les 100 passes et 50 courses qu’ils doivent effectuer chaque semaine, ajoutant : « La conscience de poche de Brock, sa capacité à bouger et à garder ses pieds en position pour effectuer tous ces lancers, c’est un robot. Il est juste très spécial. Quant au tour du chapeau de Kittle, Nick Bosa a déclaré : « George a enfin eu sa grande soirée qu’il méritait, et qui arrivait. » Mélangez quelques écrans à McCaffrey, quelques centimes à Brandon Aiyuk et même une passe de touché à Kyle Juszyzk et cette efficacité de passe est à un niveau jamais vu depuis des décennies.

COURIR L’OFFENSE : B-

Les Cowboys ont invité les 49ers à les battre dans les airs, et Shanahan a dû se retenir de faire trop de passes, donc le jeu de course a été utilisé pour garder la défense de Dallas quelque peu honnête. Christian McCaffrey détient le record de franchise en marquant lors de 14 matchs consécutifs (éliminatoires incluses). Son plongeon de touché d’un mètre a mis en évidence une affaire meurtrière pour lui (19 courses, 51 verges). Il continue de mener les rushers de la NFL pour les verges (510), les courses (99) et les touchés (sept ; à égalité avec Raheem Mostert de Miami). L’éruption de la deuxième mi-temps a permis à McCaffrey de se reposer pour le quatrième quart tandis que Jordan Mason (10 courses, 69 verges ; touché de 26 verges) et Ty Davis-Price (six courses, 21 verges) sont entrés dans le mélange. La plus grande préoccupation offensivement est de savoir si le garde gauche Aaron Banks manquera un temps prolongé en raison d’une blessure au biceps, qui l’a forcé à sortir au troisième quart et à faire entrer Jon Feliciano.

PASS DÉFENSE : A

Fred Warner, Tashaun Gipson Sr. et Oren Burks ont intercepté Dak Prescott lors de trois séries consécutives en seconde période pour remporter la victoire la plus déséquilibrée des 49ers contre Dallas. La ruée vers les passes, même sans l’acquisition commerciale de vendredi Randy Gregory, est sortie des blocs pour harceler Prescott et lui faire trois sacs à la mi-temps. Bosa et Armstead se sont combinés pour le premier sac, Warner a suivi avec le deuxième, Greenlaw a eu le troisième et Kevin Givens en a eu un sur Cooper Rush dans les dernières minutes. Prescott a affiché une note la plus basse de la saison de 51,6 (14 sur 24, 153 verges) et sa passe de touché a flotté au-dessus d’Isaiah Oliver au dos nickel, une position qui semble la plus faible de cette équipe. Bosa a réussi quatre coups sûrs sur Prescott et Armstead deux.

COURIR LA DÉFENSE : A

Aussi brillants qu’ils soient dans la couverture des passes, Warner et Greenlaw sont également les maestros de la défense contre la course des 49ers. « Le meilleur du secteur. C’est le moteur de la défense », a déclaré Trent Williams. « La façon dont ces gars volent libère le front de la défense. » Tony Pollard de Dallas a couru pour un minimum de 29 verges (huit courses), et les Cowboys ont réalisé en moyenne 3 verges par course (57 verges, 19 courses). Un arrêt de course à ne pas négliger a été le troisième plaquage de Javon Hargrave pour une défaite d’un mètre, forçant Dallas à se contenter d’un panier qui a réduit l’avance des 49ers à 21-10 trois minutes après la mi-temps. D’autres TFL provenaient de Greenlaw (deux), Bosa, Warner et Givens, qui ont également récupéré un échappé que Warner avait forcé le long de la ligne de touche.

ÉQUIPES SPÉCIALES : A

Mitch Wishnowsky a ensuite reçu un grand cri de Kittle, et à juste titre, alors que Ronnie Bell a abattu des punts sur les lignes de 5 et 1 mètre. George Odum a réussi deux plaqués comme pierre de cette unité. Ray-Ray McCloud a fait preuve de piquant lors de quatre retours de botté de dégagement. Et Jake Moody n’a pas été nécessaire pour tenter un panier pour un deuxième match consécutif, mais il a réussi ses six tirs au but.

COACHING : Un

Kyle Shanahan et son équipe ont veillé à ce que les 49ers invaincus soient à la hauteur de l’occasion aux heures de grande écoute, et l’ont fait avec un effort global. Il s’agissait de la 20e victoire de tous les temps de la franchise contre les Cowboys, et aucune n’a obtenu une plus grande marge. Après trois victoires consécutives à domicile, ce mastodonte aux scores élevés se rend à Cleveland, où les Browns ont eu la cinquième semaine de congé pour étudier et se préparer à la prochaine invasion des Niner. Bosa a résumé le derby de démolition de dimanche soir en disant : « cela montre que nous sommes à un niveau différent cette année ».