Brock Purdy et Dak Prescott parmi les QB de la NFL “sous la contrainte” lors d’une ronde de jokers

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, entre cette année NFL séries éliminatoires cherchant à améliorer son record de carrière de 1-3 en séries éliminatoires. Il mènera les Cowboys dans un match très attendu contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lundi soir.

Mais en dehors de Prescott, quels autres noms du paysage de la NFL font face à des pressions pour livrer en séries éliminatoires?

En route vers le week-end Super Wild Card, “ Tout d’abord ” héberger Chris Brossard a l’œil sur un trio de quarts qui, selon lui, subissent le plus de pression pour remporter des victoires.

Voici sa dernière liste “Under Duress”.

3. Josh Allen, Billets de Buffalo

Les perspectives : Les Bills, champions de l’AFC Est, accueillent les Dolphins de Miami dirigés par Skylar Thompson dans la ronde des jokers ( Dimanche, 13 h HE ). Allen a complété 63,3% de ses passes pour 4 283 verges et 35 touchés cette saison.

Les pensées de Broussard : “Tua Tagovailoa est sorti. Cela devrait être une partie de plaisir contre Miami. Précisément ! Et si ce n’est pas une partie de plaisir ? Et si Josh se débat ? … Josh Allen doit venir ici et s’en débarrasser rapidement, les faire exploser et s’enfuir avec et reposez-vous pour la semaine prochaine.”

Dauphins de Miami MIA +13,5

+475

o43.5

Billets de Buffalo BUF -13,5

-1000

u43.5



2. Brock Purdy, 49ers de San Francisco

Les perspectives : Les Niners, champions de la NFC West, accueillent les Seahawks de Seattle lors de la ronde des jokers (samedi, 16 h 30 HE, FOX). Purdy a complété 67,1% de ses lancers pour 1 374 verges et 13 touchés en neuf matchs.

Les pensées de Broussard : “Brock, tu as réussi tous les tests mon gars. … En route vers les séries éliminatoires … tu as, Brock, été meilleur que Jimmy [Garoppolo]. Vous avez mieux joué, mais vous devez jouer mieux que Jimmy G ne l’a fait en séries éliminatoires. C’est de cela qu’il s’agit. La seule façon de perdre contre les Seahawks de Seattle est de jouer mal, Brock. C’est ça. Vous avez une chance d’entrer dans l’histoire. Non, M. Irrelevant a été aussi bon que vous au poste de quart-arrière. Je crois en vous!”

Seattle Seahawks MER +9,5

+333

o42

49ers de San Francisco SF -9.5

-556

u42



1. Dak Prescott, Cowboys de Dallas

Les perspectives : Les Cowboys de Dallas affrontent les Buccaneers de Tampa Bay, champions de la NFC Sud, lors de la ronde des jokers (lundi, 20 h 15 HE). Prescott a complété 66,2% de ses passes pour 2 860 verges et 23 touchés cette saison.

Les pensées de Broussard : “Ils ne vous paient pas 40 millions de dollars par an, Dak, pour suivre des saisons de 12 victoires en faisant rebondir un style unique. Dak a beaucoup d’obstacles mentaux à surmonter avant ce match. La semaine dernière a été sa pire match de tous les temps avant ces séries éliminatoires Son deuxième pire match de la saison, le pire jusqu’à la semaine dernière, était contre Tom Brady lors de la semaine 1. … Si vous perdez ce match contre une équipe de Tampa Bay Buccaneers 8-9 – je ne peu importe qui est le quart-arrière – le récit sera que Dak ne peut pas gagner les grands matchs, Dak ne peut pas battre les bonnes équipes. … Dak, je t’aime bien, mais je ne sais pas si je crois en toi.

Cowboys de Dallas DAL -2.5

-154

o44.5

Boucaniers de Tampa Bay TB +2,5

+110

u44.5



