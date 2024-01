Brock Purdy est sans aucun doute le QB de la franchise des 49ers, estime Donte Whitner – NBC Sports Bay Area & California

Brock Purdy n’a pas réalisé la meilleure performance de sa jeune carrière dans la NFL lors de la victoire de samedi contre les Packers de Green Bay, mais sa réponse à l’adversité a prouvé quelque chose à Donte Whitner de NBC Sports Bay Area.

Whitner pense que la capacité de Purdy à mettre l’équipe sur son dos et à mener la victoire 24-21 avec la saison en jeu facilite l’identification de l’avenir de Purdy avec les 49ers, consolidant ainsi son rôle de quart-arrière de la franchise.

“Après la grande victoire de samedi contre les Packers de Green Bay, je pense qu’il est juste de dire que Brock Purdy est arrivé”, a déclaré Whitner dans la dernière édition de “Hitner’s Hot Take”. “Et nous pouvons nous débarrasser de l’étiquette de gestionnaire de jeu. Il avait de l’eau glacée dans les veines. Oui, il a raté quelques lancers tout au long de la journée, mais quand cela comptait vraiment au quatrième quart, Brock Purdy a mis l’offensive sur son épaule.

“… Je pense qu’il est juste de dire qu’après avoir été considéré comme MVP au cours de la saison, après avoir mené les 49ers à une grande victoire en séries éliminatoires, nous pouvons dire que les 49ers ont leur quart-arrière de franchise en la personne de Brock Purdy.”

Purdy a complété 23 de ses 39 tentatives pour 252 verges, un touché et une note de passeur de 86,7 lors de la victoire de samedi. Sa performance au cours des trois premiers quarts et demi a fait sourciller quelques sourcils, mais il s’est présenté et s’est montré au moment où cela comptait le plus.

Sa conduite gagnante dans les dernières minutes d’action, suivie de l’interception décisive de Dre Greenlaw, a finalement assuré le doublage pour San Francisco. Et tandis que Purdy, l’entraîneur Kyle Shanahan et plusieurs autres joueurs des 49ers ont reconnu qu’il y avait beaucoup de place à l’amélioration avant le match pour le titre NFC de dimanche contre les Lions de Détroit, Whitner a été tout simplement impressionné par le sang-froid de Purdy tout au long de la séquence.

“Le lancer au milieu vers Jauan Jennings était probablement son meilleur lancer de l’année”, a déclaré Whitner. “Le lancer à [Chris] Conley sur la touche montre qu’il fait confiance à chacun de ses meneurs de jeu, même s’ils ne sont pas titulaires. Et la meilleure chose qu’il a faite a été de jouer sans l’un de ses meilleurs meneurs de jeu, Deebo Samuel. Au début du match de samedi, les 49ers étaient 0-3 lorsque Deebo Samuel ne termine pas le match.

“La défense des Packers de Green Bay a bien joué. Ils ont fait un très bon travail en redirigeant les joueurs des 49ers en position de compétence, ce qui a gâché le timing de Brock Purdy. Mais au quatrième quart, il a resserré les vis. Et après avoir lutté pendant la majorité des ” Après le match, Brock Purdy a mis l’offensive sur ses épaules. “

La carrière professionnelle de Purdy ne fait que commencer, mais s’il peut aider San Francisco à remporter le Super Bowl LVIII et à remporter le sixième trophée Vince Lombardi de la franchise, la prédiction de Whitner pourrait passer d’une vision brûlante à une réalité.

