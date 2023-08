Brock Purdy est la vraie raison pour laquelle Trey Lance est maintenant dans les limbes des 49ers

SANTA CLARA, Californie — Trey Lance a peut-être perdu la compétition de quart-arrière n°2 contre Sam Darnold, mais la vraie raison pour laquelle il est actuellement dans les limbes avec les 49ers de San Francisco est Brock Purdy.

À la même époque l’année dernière, Lance était le titulaire incontesté de l’équipe, le joueur que Kyle Shanahan tenterait de développer au cours de la saison et le meilleur pari pour diriger l’offensive dans un avenir prévisible.

Puis Purdy a coupé la file.

Il n’a fallu que trois matchs en décembre pour convaincre Shanahan qu’il était la meilleure option. Le premier match a eu lieu lors du match de la semaine 13 contre les Dolphins de Miami lorsque Purdy a relevé Jimmy Garoppolo, blessé, au premier quart et que l’offensive des 49ers – bourdonnant à ce moment-là de la saison – n’a pas manqué un battement.

La semaine suivante, Purdy avait non seulement la pression d’être le titulaire d’une équipe en séries éliminatoires, mais son adversaire était Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. La recrue n’a pas cillé. Il avait 185 yards à la mi-temps, Brady en avait 78.

La sortie la plus convaincante a peut-être eu lieu quatre jours plus tard lorsque Purdy s’est frayé un chemin à cause d’une douloureuse blessure aux côtes pour une victoire sur la route contre les Seahawks de Seattle, une victoire qui a donné aux 49ers un titre de division.

Alors que Lance n’était qu’une projection – avec suffisamment de répétitions, il pourrait devenir un quart-arrière gagnant – Purdy ne laisse aucun doute. Il a immédiatement montré à Shanahan tout ce qu’il voulait voir : de la ténacité, une prise de décision rapide et des lancers agressifs.

ALLER PLUS LOIN Les 49ers nomment le remplaçant de Darnold et explorent les options de Lance

« Qui que ce soit qui aurait été ici, vu l’apparence de Brock, nous allions choisir Brock (comme partant de cette année) », a déclaré Shanahan à la radio KNBR mercredi. « Et c’était la réalité. »

En conséquence, Purdy a obtenu la part du lion des clichés cet été tandis que Lance et Darnold se sont battus pour les restes du terrain d’entraînement. Lance, dont les deux premières saisons ont été distraites par des blessures, n’a plus les ressources dont il avait besoin pour s’améliorer. Les 49ers ont détourné leur attention de Lance et se sont concentrés sur Purdy.

« Il s’agit davantage de la façon dont Brock a joué lors de ses sept matchs (la saison dernière)… et de la beauté de Sam », a déclaré Shanahan. « Ils avaient tous les deux l’air bien. Mais nous devons prendre une décision ici. Et vous n’avez qu’un nombre limité de représentants. Et nous pensons que, depuis environ 10 jours, Sam s’est vraiment séparé et nous devons garder cela réel de cette façon.

Il y a dix jours, les 49ers étaient à Las Vegas pour affronter les Raiders. Lance a démarré lentement – ​​trois séries de trois et plus – tandis que la première passe officielle de Darnold était une frappe de 37 verges vers Ronnie Bell. Lance a lancé deux quasi-interceptions dans ce match et a eu un autre quasi-accident samedi lorsqu’un secondeur des Denver Broncos a sauté une passe au quatrième quart mais n’a pas pu s’accrocher.

Darnold a techniquement lancé une interception lorsqu’une passe a glissé entre les mains de Bell dans celles d’un défenseur des Broncos. Sinon, il n’a pas mis le ballon en danger lors de la pré-saison, son défaut le plus flagrant au cours de ses quatre premières années en championnat. Cette attention s’est également reflétée dans la pratique. Il a lancé deux interceptions cet été.

Pourtant, Shanahan a souligné lors de son interview à la radio qu’il souhaitait que Lance reste dans les parages en 2023 et il a déclaré qu’il prévoyait de le jouer, une fois que Purdy et Darnold auront terminé la soirée, lors de la finale de pré-saison de vendredi.

Avoir des couches de profondeur de quart-arrière a été primordial pour les 49ers en 2022 après qu’ils en aient littéralement manqué la saison dernière. Mais il a également déclaré que l’équipe « ferait ce qui est bien pour Trey » – c’est-à-dire que les 49ers exploreraient les options commerciales. Si cela se produit, Brandon Allen, qui est actuellement la quatrième option de l’équipe, ferait probablement partie de la liste initiale de 53 joueurs.

Ce que les 49ers ont abandonné pour prendre Lance – trois choix de première ronde – souligne l’ampleur de l’actualité du quart-arrière de mercredi.

La valeur commerciale de Trey Lance est une question extrêmement compliquée, écrit @jeffphowe. L’Athletic s’est entretenu avec des décideurs de haut rang de huit équipes de la NFL pour évaluer la valeur commerciale de Lance, et les opinions variaient. Ce qu’ils disent ⤵️ https://t.co/b3QGE5MkCP – L’Athlétisme (@TheAthletic) 23 août 2023

Une franchise qui sent mauvais comme celle-là n’a rien à faire en tant que concurrente annuelle. Mais le fait que Purdy, le dernier choix de sa classe de repêchage, ait surpassé Lance, le troisième choix de sa classe, témoigne d’un thème pour les 49ers : ils ont été capables de dissimuler les erreurs du début avec des joyaux des tours ultérieurs. .

En 2017, l’équipe a repêché Reuben Foster au premier tour en pensant qu’il serait le secondeur intermédiaire du futur. Il a été éliminé un an plus tard, mais les 49ers n’ont jamais vraiment ressenti les conséquences de cette mauvaise décision, car Fred Warner, un choix de troisième ronde en 2018, s’est avéré meilleur.

Il y a eu des cas similaires de porteur de ballon. Elijah Mitchell (sixième tour) a dominé Trey Sermon (troisième tour) en 2021. Jordan Mason, non repêché, a fait de même avec Tyrion Davis-Price (troisième tour) la saison dernière.

Au cornerback, le cinquième tour de 2021 Deommodore Lenoir a été meilleur que le troisième tour de 2021 Ambry Thomas. Et il semble que Bell, un choix de septième ronde cette année, pourrait être plus productif que le receveur de troisième ronde de l’an dernier, Danny Gray.

ALLER PLUS LOIN Le stock de Ronnie Bell augmente alors que 3 DB des 49ers trébuchent contre les Broncos

De cette façon, il semblait approprié que le jour où Lance ait été rétrogradé au poste de quart-arrière de troisième corde, Purdy ait obtenu 12 sur 12 lors de l’entraînement des 49ers. Son après-midi ressemblait beaucoup à son match de décembre contre les Seahawks – une passe courte ici, une moyenne là, puis un autre lancer rapide et enfin une balle profonde à George Kittle.

Lance, quant à lui, était absent.

Shanahan a déclaré que les projecteurs intenses sous Lance, couplés au fait que les 49ers ont eu un entraînement ultra-léger mercredi, l’ont incité à donner au quart-arrière l’après-midi libre.

« Je savais que c’était dur pour lui », a déclaré Shanahan à propos de Lance recevant la nouvelle mercredi matin. «Nous avons eu un entraînement si léger aujourd’hui et en regardant comment se portait Trey lorsque nous avons parlé, nous avons simplement pensé que c’était mieux. « Hé, prends un jour de congé, éloigne-toi un peu, vide-toi un peu la tête et nous en parlerons plus tard dans l’après-midi. Et nous vous ramènerons ici demain.

(Photo de Brock Purdy et Trey Lance : Jed Jacobsohn / Associated Press)

« The Football 100 », le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Pré-commandez-le ici.