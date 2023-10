Bien que Brock Purdy doive encore franchir un obstacle supplémentaire pour respecter le protocole de la NFL en matière de commotion cérébrale, le quart-arrière de deuxième année a été répertorié comme participant à part entière à l’entraînement de vendredi.

Purdy a franchi quatre des cinq étapes du protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale.

Il aurait ressenti des symptômes lors du vol de retour des 49ers de San Francisco vers la Californie lundi soir. Les progrès de Purdy ont accru l’optimisme quant à sa disponibilité pour jouer dimanche le match des Niners contre les Bengals de Cincinnati.

Le quarterback de 23 ans est officiellement répertorié comme douteux pour dimanche.

Purdy a semblé avoir reçu un coup dur au casque tard dans la défaite de lundi soir contre les Vikings du Minnesota.

Purdy a participé à une partie d’une visite guidée mercredi, a été limité à l’entraînement le lendemain et était un participant à part entière vendredi. L’entraîneur-chef des Niners, Kyle Shanahan, a déclaré que Purdy commencerait s’il respectait le protocole. Sinon, Sam Darnold obtiendra le feu vert.

“C’est la dernière chose qu’il doit faire”, a déclaré Shanahan. “Il ne reste plus qu’un pas. … Il était à fond aujourd’hui ; il doit juste le franchir demain.”

Pour franchir la cinquième et dernière étape du protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale, Purdy devra être autorisé à entrer en contact complet par le médecin de l’équipe. Un consultant en neurologie doit également examiner le quart-arrière. Une fois que le médecin de l’équipe et un consultant indépendant auront convenu que Purdy ne présente plus de symptômes de commotion cérébrale, il pourra participer à un match.

San Francisco continue également de surveiller les progrès du joueur de ligne offensive All-Pro Trent Williams. Il reste incertain quant à son opportunité ce dimanche après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville. Williams est retourné à l’entraînement sur une base limitée.

“Mieux que la semaine dernière”, a déclaré Shanahan à propos du statut de Williams. “Je ne suis toujours pas sûr. Il doit s’améliorer ici dans les prochaines 48 heures. Il peut cependant accéder au coup d’envoi.”

Les Niners ont commencé la saison en force, remportant leurs cinq premiers matchs. L’équipe cherche à rebondir ce week-end après avoir perdu deux matchs consécutifs.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.