Brock Purdy des 49ers doit être meilleur qu’il ne l’était contre les Packers

Les 49ers peuvent-ils gagner un Super Bowl avec Brock Purdy ?

Tout d’abord : peuvent-ils même participer à un Super Bowl avec Purdy ?

Nous découvrirons la réponse à la deuxième question la semaine prochaine, lorsque les Lions ou les Buccaneers se rendront à Santa Clara, en Californie, pour tenter d’éliminer la tête de série n°1 de la NFC. Ce que nous savons, haut et fort, c’est que les 49ers samedi soir ont réussi à sortir du tapis, plus d’une fois, pour rattraper et finalement dépasser les Packers parvenus, gagnant 24-21 avec un dernier souffle qui a permis aux Niners pour éviter ce qui aurait été une surprise colossale au Levi’s Stadium.

Et ce que nous devons savoir, c’est que les 49ers se sont échappés malgré Purdy pendant de très longues périodes jusqu’à ce qu’il garde le meilleur pour la fin, ce qui était juste assez bon lors des séries éliminatoires de la division NFC, mais pourrait ne pas être assez bon à partir de maintenant.

Pendant la majeure partie des 60 minutes, Purdy ressemblait plus à la ligne M. Irrelevant sur son CV qu’au candidat marginal MVP qu’il était au cours de la saison 2023. Parfois, sous une pluie battante, il avait l’air de pouvoir à peine contrôler le ballon de football mouillé dans sa main droite gantée puis non gantée. Parfois, il semblait que Jordan Love, la star en herbe des Packers, serait le jeune quart-arrière qui ferait avancer son équipe et que Purdy serait celui qui serait responsable de l’envoi de son équipe en début de séries éliminatoires.

Brock Purdy est touché par le secondeur De’Vondre lors de la victoire 24-21 des 49ers contre les Packers. PA

“La météo, c’est le football, il faut surmonter ça”, a déclaré Purdy par la suite. « Au bout d’un moment, j’ai pris un rythme. C’est pour moi. Dans l’ensemble, nous avons dû trouver un moyen de gagner et nous l’avons fait fonctionner.

Cela s’annonçait comme un cauchemar pour Purdy jusqu’à son réveil. Les Niners étaient menés 21-17 lorsqu’il a pris le relais sur sa ligne de 31 verges avec 6 :18 à jouer. Il avait perdu son meilleur receveur, Deebo Samuel, au premier quart et cette machine offensive bien huilée qu’il exploitait si efficacement au cours des derniers mois fonctionnait. Si Purdy ne trouvait pas de réponse, les Niners entreraient dans l’intersaison avec tant de questions sans réponse.

La réponse : Purdy a complété 6 des 7 passes pour 47 verges. La grosse frappe était un 17 verges contre Chris Conley, rarement utilisé, sur 17 verges. Il a parcouru neuf mètres jusqu’à la ligne des 6 mètres de Green Bay. À partir de là, il a fait la chose la plus intelligente qu’un quarterback puisse faire : il a remis le ballon à Christian McCaffrey et McCaffrey l’a envoyé dans la zone des buts avec 67 secondes à jouer pour les points gagnants. Lorsque Dre Greenlaw a intercepté Love dans la dernière minute, les 49ers avaient survécu et avancé à peine.

“Il y a quatre trimestres pour une raison”, a déclaré Purdy. “La façon dont ça a commencé, c’est comme ‘Mec, je dois être meilleur, je dois jouer un football efficace.’ En fin de compte, lorsque la saison est en jeu, vous devez faire en sorte que cela se réalise pour les garçons autour de vous.

Juste comme ça, les 49ers participent au match de championnat NFC pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années. C’est ainsi que l’entraîneur Kyle Shanahan a accompli quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant en tant qu’entraîneur-chef. Il avait une fiche de 0-30 alors qu’il était mené de cinq points ou plus au début du quatrième quart-temps. Les 49ers étaient menés 21-14 au début du quatrième quart-temps.

Purdy a terminé 23 sur 39 pour 252 verges et une passe de touché, une frappe de 32 verges vers l’ailier rapproché George Kittle pour donner une avance de 7-3 aux 49ers au deuxième quart. Cependant, la plupart du temps, cela a été une tâche difficile pour Purdy, qui, à certains égards, se sent comme une exception dans ces séries éliminatoires.

Brock Purdy cherche à passer lors de la victoire des 49ers en ronde divisionnaire NFC contre les Packers. Getty Images

L’Elite Eight du département des quarts avant ce week-end comprenait un peu de tout. Un champion confirmé (Patrick Mahomes). Un MVP dynamique en attente (Lamar Jackson). Un futur MVP potentiel dynamique (Josh Allen). Une recrue passionnante (CJ Stroud). Deux anciens choix n°1 (Jared Goff et Baker Mayfield) cherchent à réussir avec de nouvelles équipes. Une star naissante (Jordan Love).

Qu’ont en commun ces sept quarterbacks ? Tous étaient des choix de première ronde. Purdy était un septième tour du repêchage de la NFL 2022, le tout dernier joueur sélectionné : n°262.

La deuxième passe du match de Purdy aurait dû être un choix six, car Purdy a frappé la sécurité Darnell Savage juste entre les chiffres et il a abandonné l’interception. Purdy secoua la tête, sachant qu’il avait de la chance de ne pas avoir mis son équipe dans un trou de 10-0.

“Il y avait des moments où nous étions tous en congé”, a déclaré Shanahan. “Brock a réalisé de gros jeux dans ce match, en a raté quelques-uns, mais nous mener vers le bas lors de ce dernier drive et remporter la victoire, c’est tout ce que vous pouvez demander.”

C’est tout ce que vous pouvez demander ?

Purdy a maintenant guidé les Niners vers trois victoires en séries éliminatoires, faisant de lui le cinquième quart-arrière de l’histoire de la NFL à remporter un match éliminatoire au cours de chacune de ses deux premières saisons. Il vivra un autre jour mais il devra probablement être meilleur que celui-ci.











