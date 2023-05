Brock Purdy commencera à lancer la semaine prochaine, pourrait être prêt pour la semaine 1

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, sera autorisé à commencer à lancer « la semaine prochaine », selon l’entraîneur-chef Kyle Shanahan.

Il n’y a pas de calendrier pour le retour imminent de Purdy, mais Shanahan espère le faire revenir pour la semaine 1.

« Il va bien », a déclaré Shanahan à propos de son rétablissement. « Toujours le même. [He’s] dans les délais. »

Purdy a subi une intervention chirurgicale le 10 mars pour réparer une déchirure de l’UCL au bras droit, qu’il a déchirée lors du match de championnat NFC contre les Eagles de Philadelphie.

Selon Shanahan, Purdy devait initialement reprendre le lancer en juin, donc ses progrès actuels sont conformes au calendrier. Son statut pour le camp d’entraînement reste en suspens.

« Ouais, ce n’est pas vraiment une cible mouvante. C’est que Dieu seul le sait », a déclaré Shanahan. « Et ce ne sont que des estimations, donc cela dépend de la citation que les gens ont pour moi. Mais nous espérons la semaine 1, et je suis plutôt optimiste à ce sujet.

« C’est ce que nous espérons – il sera prêt à jouer lors de la semaine 1, et généralement, cela ne signifie pas que c’est le jour où il reviendra. Habituellement, vous devez venir avant cela pour atteindre cet objectif, et c’est genre d’objectif que nous espérons, et n’avons aucune raison de penser différemment. »

Purdy est allé 5-0 lors de ses cinq départs en saison régulière en tant que recrue la saison dernière, complétant 67,1% de ses passes pour 1 374 verges, 13 touchés et quatre interceptions.

