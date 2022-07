Brock Lesnar se présente au milieu de la controverse ; Battre la théorie de M. MITB

WWE SmackDown a diffusé un épisode bourré d’action le vendredi 22 juillet, avant le très attendu événement SummerSlam qui se tiendra le 30 juillet. Une carte de match intéressante a vu une rencontre exténuante entre la championne féminine de la marque bleue Liv Morgan et l’ancienne tenante du titre Ronda Rousey .

Après la retraite de Vince McMahon, des allégations ont fait surface selon lesquelles le vétéran Brock Lesnar a fait irruption hors de l’arène avant son apparition prévue et ne participerait pas à l’émission. La WWE a ensuite supprimé Lesnar de toutes les publicités de l’émission, mais la bête s’est présentée à la fin de l’épisode de la nuit pour continuer la préparation de son dernier combat contre le champion en titre de la WWE Roman Reigns à SummerSlam.

Stephanie McMahon a ouvert le spectacle en mentionnant brièvement la retraite de son père avant d’entraîner le public dans un chant « Merci, Vince ».

Voici tous les faits saillants de l’épisode du vendredi soir de WWE SmackDown:

Match en simple : Shinsuke Nakamura contre Ludwig Kaiser

Ludwig Kaiser a combattu Shinsuke Nakamura dans un match revanche après avoir subi une défaite cinglante il y a deux semaines. La défaite a conduit Kaiser à subir une attaque brutale de côtelettes du champion intercontinental Gunther.

Kaiser a dominé les premières étapes avant que l’artiste ne déclenche un retour en fin de match. Contre le cours du jeu, Gunther est intervenu physiquement tandis que Kaiser occupait l’arbitre. L’acolyte a ensuite pu assurer une victoire par tombé après avoir connecté DDT.

Après le match, Gunther a fracassé Kaiser avec une autre côtelette à la poitrine, complètement mécontent de devoir intervenir pour assurer la victoire.

Match en face à face : Liv Morgan et Ronda Rousey

Ronda Rousey a été confrontée à la championne féminine de SmackDown, Liv Morgan, et a eu un bref échange dans les coulisses. Morgan a affirmé qu’elle va non seulement vaincre Ronda à Nashville, mais aussi lui serrer la main après le match. Exactement ce que Rousey a fait à Money in the Bank. Morgan a répondu en déclarant qu’elle avait plus de passion et de détermination que tout le monde dans le vestiaire. Rousey a répondu à la déclaration de Morgan: “Liv, c’est pourquoi tout le monde t’adore. Vous avez plus de zèle que tout le monde dans le vestiaire. Sauf pour moi”

Happy Corbin a agressé Pat McAfee

Juste après que les deux femmes se soient verbalement jetées dessus, Happy Corbin a lancé un assaut sur Pat McAfee à la table des commentateurs, déclenchant une énorme bagarre qui s’est poursuivie dans les coulisses.

Match par équipe : les Viking Raiders contre Jinder Mahal et Shanky

Alors que Kofi Kingston et Xavier Woods de New Day étaient au bord du ring, les nouveaux et féroces Viking Raiders ont affronté Jinder Mahal et Shanky. Erik et Ivar ont dominé le combat, jetant Mahal dans Kingston et Woods au bord du ring avant de gagner par décompte. Ils ont choisi de s’échapper plutôt que de combattre New Day, malgré le fait qu’ils les avaient dominés lors de rencontres précédentes.

Drew McIntyre averti par Sheamus

Les Brawling Brutes et Drew McIntyre se sont rencontrés sur le ring pour une séquence promotionnelle dans laquelle The Scottish Warrior a critiqué le champion universel de la WWE, Roman Reigns.

Drew McIntyre a été informé par Sheamus qu’ils s’affronteront vendredi prochain dans un match Donnybrook avec des armes irlandaises et sans disqualifications ni décomptes.

Raquel Rodriguez contre Sonya Deville

Sonya Deville a affronté Raquel Rodriguez dans un match en simple. Après une bataille exténuante, Rodriguez a réussi à repousser un match Deville et l’a assommée avec son finisseur nouvellement nommé le «Tejada Bomb».

Événement principal; Match par équipe à six : Usos et théorie contre Madcap Moss et les bénéfices de la rue

L’événement principal de l’épisode de vendredi a vu les Street Profits et Madcap Moss forcés de se défendre contre une attaque déterminée par les champions par équipe de The Bloodline et Mr Money in the Bank.

Montez Ford a fait basculer la marée en faveur des babyfaces, mais les talons ont finalement coupé son élan et l’ont envoyé s’écraser dans la position du chronométreur.

Theory a sauté du tablier lorsque Jimmy a essayé de le taguer. Jey a assommé Theory avec un super coup de pied et semblait sur le point de partir lorsque Ford a anéanti les jumeaux et son propre partenaire, Angelo Dawkins, avec une plancha.

Theory a utilisé la mallette pour frapper Moss à la tête alors qu’il commençait son propre assaut, entraînant une disqualification. Il a battu Moss jusqu’à ce que Brock Lesnar fasse irruption sur le ring et l’écrase avec le F-5. La Bête a brisé Theory en continu avec la mallette, puis l’a frappé avec un autre F-5 vicieux pour mettre fin à l’épisode.

