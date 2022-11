Brock Boeser marque deux fois alors que les Canucks de Vancouver battent les Kings de LA 4-1

Brock Boeser a brisé sa sécheresse sans but de façon spectaculaire vendredi, marquant deux fois pour mener les Canucks de Vancouver à une victoire de 4-1 sur les Kings de LA en visite.

Elias Pettersson a également inscrit une soirée de deux buts pour les Canucks (6-9-3), tandis qu’Andrei Kuzmenko et Quinn Hughes ont chacun récolté deux passes.

Blake Lizotte a répondu pour les Kings (11-8-1), redirigeant un tir de Sean Walker au milieu de la deuxième période.

LA a dominé l’équipe locale 38-25 au cours du match et a forcé le gardien de but de Vancouver Thatcher Demko à effectuer 37 arrêts pour remporter sa deuxième victoire de la saison.

Dans le filet opposé, Jonathan Quick a stoppé 21 des 25 tirs pour les Kings.

Le résultat a marqué la deuxième victoire consécutive des Canucks après une victoire de 5-4 sur les Sabres à Buffalo mardi.

Après avoir disputé 11 matchs sans but, Boeser a inscrit son deuxième de la soirée à 5:07 de la troisième période.

Les Kings ont retourné la rondelle profondément dans le territoire des Canucks où Sheldon Dries l’a ramassée et s’est lancé sur la glace. Il a décoché un tir au but seulement pour voir Quick s’arrêter, mais Boeser, posté à côté du filet, était là pour frapper le rebond hors des airs et pour porter le score à 4-1.

LA a presque réduit le déficit à 2:59 du troisième quand Anze Kopitar a tiré sur le poteau. Demko s’est précipité dans l’enclave pour trouver la rondelle avec ses coéquipiers Oliver Ekman-Larsson et JT Miller cherchant également dans la peinture bleue.

Vancouver a retrouvé un coussin de deux buts à 14:50 du deuxième grâce à une pression persistante.

Avec les Kings coincés dans leur propre zone, Kuzmenko a envoyé une passe à travers la fente à Pettersson, qui a décoché un tir au-delà du plongeon Quick pour son deuxième but du match.

Soixante-quatre secondes plus tôt, LA est entrée dans le tableau lorsque Lizotte a redirigé le tir de Sean Walker depuis le côté du filet pour porter le score à 2-1.

La pénalité de contre-vérification de Walker a donné aux Canucks un avantage d’homme à mi-chemin du cadre.

Vingt secondes après le début de l’avantage numérique, Boeser a fait basculer le tir sur réception de Miller et a donné une avance de 2-0 à Vancouver avec son premier but tant attendu de la saison. L’ailier droit ravi a célébré avec une pompe emphatique à double poing.

Les Canucks étaient 1 pour 3 en avantage numérique vendredi tandis que LA est allé 0 pour 2.

Après un match d’ouverture sans but, les Kings ont pris d’assaut le deuxième, devançant l’équipe locale 7-0 au cours des cinq premières minutes.

Les Canucks ont cependant fait en sorte que leur première chance compte. Pettersson et ses compagnons de trio se sont lancés dans une ruée vers l’impair et le centre suédois a envoyé un tir du poignet devant Quick depuis les meilleures marques de hachage pour ouvrir le pointage sur le premier tir de Vancouver de la période.

GONE STREETING

Boeser a des points en six matchs consécutifs pour les Canucks, enregistrant sept points (deux buts, cinq passes) au cours de la séquence. Miller est sur une séquence de quatre matchs avec au moins un point, avec trois buts et une passe.

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS

L’attaquant Curtis Lazar est revenu dans l’alignement de Vancouver après avoir raté 10 matchs en raison d’une blessure à la main. Les Canucks ont renvoyé Will Lockwood aux Canucks d’Abbotsford de la Ligue américaine de hockey en réponse.

SUIVANT

Les Kings sont de retour en action samedi, complétant une tournée de quatre matchs avec une visite au Kraken à Seattle. Les Canucks accueilleront les Golden Knights de Vegas lundi.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 novembre 2022.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

