Brock Boeser des Canucks de Vancouver revient d’une blessure à la main avant le début de la saison – Kelowna Capital News

Brock Boeser débutera la saison avec les Canucks de Vancouver après tout.

L’ailier droit de 25 ans a repris l’entraînement avec ses coéquipiers mardi, un peu plus de deux semaines après que les Canucks ont annoncé qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour une blessure à la main subie au camp d’entraînement de Whistler, en Colombie-Britannique.

À l’époque, l’équipe avait annoncé que l’attaquant serait absent de trois à quatre semaines, mais l’entraîneur-chef Bruce Boudreau a déclaré mardi que Boeser serait une «décision de temps de jeu» lorsque les Canucks entameraient leur saison contre les Oilers à Edmonton mercredi.

« Évidemment, vous ne voulez pas être blessé. J’attendais tellement la pré-saison avec impatience et je me sentais bien », a déclaré Boeser.

« Il est difficile de ne pas se laisser affecter par cela. Mais j’ai essayé de rester positif et j’ai tout fait pour arriver à ce point pour pouvoir jouer (mercredi). C’est donc un plus et j’ai hâte d’y aller.

Les attentes étaient élevées pour Boeser entrant dans le camp d’entraînement.

Il a parfois connu des difficultés la saison dernière, inscrivant 46 points en 71 matchs tout en faisant face à la santé déclinante de son père, Duke, décédé en mai à la suite d’une longue bataille contre le cancer et la maladie de Parkinson.

Agent libre avec compensation, il a signé un nouveau contrat de trois ans d’une valeur de 19,95 millions de dollars américains au début de juillet et semblait prêt pour un gros retour cet automne.

Puis, le dernier jour du camp d’entraînement, Boeser a été blessé.

“C’était une sorte de blessure étrange et fluette”, a-t-il déclaré. «Je viens d’avoir la rondelle, j’essayais de la faire rouler vers (JT Miller) et quelqu’un m’a en quelque sorte frappé le bras et le poignet dans une direction bizarre. J’ai senti ce claquement ou ce pop, quoi que vous vouliez dire.

“C’est assez frustrant mais je suis juste content de pouvoir être de retour.”

L’attaquant de six pieds un pouce et 208 livres était familier avec cette blessure, ayant eu la même chose à sa main droite à l’université.

“Je savais à peu près tout ce que je devais faire et à quelle vitesse je pouvais revenir”, a-t-il déclaré. “Alors j’ai tout fait pour être de retour pour ce premier match.”

Ses coéquipiers ne s’attendaient pas à un prompt rétablissement. Le défenseur Quinn Hughes s’est dit surpris lorsque Boeser lui a dit mardi qu’il s’attendait à être dans l’alignement de la soirée d’ouverture.

« Il ne s’est blessé qu’il y a deux semaines, je pense », a déclaré Hughes, qui est retourné sur la glace après avoir raté l’entraînement de lundi en raison d’une maladie non liée au COVID. “Mais cela montre à quel point il est compétitif et à quel point il veut jouer. Donc c’est bon pour lui.

Même s’il n’a pas été facile de rater les sept matchs de pré-saison de Vancouver, Boeser ne croit pas que le manque de temps de jeu affectera son jeu alors que la campagne de saison régulière débute.

Après tout, il a déjà raté des matchs hors concours en raison de blessures et de différends contractuels.

« J’ai eu un match de pré-saison au cours des deux dernières années, donc je ne sais pas. Peut-être que la pré-saison n’est pas mon truc », a-t-il dit avec un sourire.

“Je dois juste y aller, jouer simple au début, mettre mes jambes sous moi et travailler aussi dur que possible et juste prendre une période à la fois.”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne