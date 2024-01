Brocantes et vide-greniers à Paris pour le week-end du 27-28 janvier 2024

Les brocantes, vide-greniers et marchés éphémères à Paris vous intéressent ? Alors consultez la liste des bonnes affaires du week-end du 27 et 28 janvier 2024 à Paris !

Appel à tous acheteurs éco-responsables! Brocantes (brocantes), vide-greniers (vides-greniers), boutiques éphémères ou soldes spéciales… une envie de flâner ou de chiner ? Heureusement, Paris est un ancien et d’occasion mine d’or! Répartis aux quatre coins de la capitale, ces stands pourraient bien receler des trésors inédits de mode et de décoration… Pour remporter le jackpot, découvrez sans plus attendre la liste des possibilités offertes par week-end du 27 au 28 janvier 2024 dans Paris !

Paris 1er

Brocante Saint Honoré

dimanche 28 janvier 2024

Lieu : 32, Place du Marché Saint-Honoré, Quartier Vendôme, 75001

Heure : 7h à 19h

Paris 2e arrondissement

Brocante Boulevard de Bonne Nouvelle

samedi 27 janvier 2024

Lieu : Boulevard Poissonnière, Quartier du Mail, 75002

Heure : 8h-18h

Paris 3e arrondissement

Brocante Rue de Bretagne

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024

Localisation : 55, rue de Bretagne, Quartier des Enfants-Rouges, 75003

Heure : 7h à 20h

Paris 4ème arrondissement

Vide-grenier Boulevard de Sébastopol

samedi 27 janvier 2024

Lieu : 16, Boulevard de Sébastopol, 75004

Heure : 6h à 19h

Paris 9ème

Vide-grenier Boulevard de Rochechouart

dimanche 28 janvier 2024

Lieu : Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75009

Heure : 6h à 18h

Paris 12ème

Brocante et puces de la Place d’Aligre

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024

Localisation : Place d’Aligre, 75012

Heure : 8h à 14h

Paris 14ème

Puces de Vanves

Samedi 27 janvier et dimanche 28 janvier 2024

Lieu : Avenue Marc Sangnier et Georges Lafenestre, 75014

Heure : 7h à 14h

Paris 15ème

Vide-grenier Marché Lecourbe

dimanche 28 janvier 2024

Lieu : 354, Rue Lecourbe, Quartier de Javel, 75015

Heure : 6h à 18h

Paris 16ème Vide-grenier Saint Cloud (couvert et découvert)

samedi 27 janvier 2024

Lieu : Marché Point du Jour, Villa Murat, 75016

Heure : 7h à 19h Paris 17ème Brocante Batignole

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024

Lieu : 16, Place Charles Fillion, 75017

Heure : non précisée Paris 18ème

Marché aux Puces de Clignancourt

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024

Localisation : Avenue de la porte de Clignancourt, 75018

Heure : 10h à 17h30

Paris 20ème

Puces de Montreuil

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024

Lieu : Avenue du Professeur André Lemierre, 75020

Horaires : 8h-18h30

Vide-grenier pour enfants

dimanche 21 janvier 2024

Lieu : Mairie du 20e, salle des fêtes, place Gambetta, 75020

Heure : 10h-16h

C’est le moment de partir à la chasse aux bonnes affaires et de trouver quelque chose pour tout le monde !