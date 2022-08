Brobbey ajoute à la misère de Ten Hag, Salah & Mane parmi les buts

Alors que le joueur vedette de l’Afrique revient à l’action à travers l’Europe, ESPN passe en revue certains des plus grands points de discussion du week-end – avec des visages familiers maintenant des normes élevées et un nouveau gamin sur le bloc attirant des regards nostalgiques d’Old Trafford.

Brobbey montre à Ten Hag ce qu’il manque

Un joueur qui a déjà obtenu un transfert cette année est Brian Brobbey, qui est revenu aux Pays-Bas pour relancer sa carrière après avoir perdu son chemin en Allemagne suite à un déménagement au RB Leipzig. Le joueur de 20 ans s’est sans doute éloigné prématurément de l’Eredivisie lorsqu’il est passé à la Bundesliga l’année dernière, et après avoir échoué dans neuf matchs de haut vol, est rapidement revenu à l’Ajax en janvier, initialement prêté, avant de signer définitivement pour un premier match. 16,35 millions d’euros en été.

Il a marqué ses troisièmes débuts avec style ce week-end, sortant du banc à la mi-temps pour enregistrer une passe décisive, puis marquer le vainqueur alors que les géants d’Amsterdam sont revenus par derrière pour vaincre Fortuna Sittard 3-2 dans un thriller de cinq buts. Les champions en titre étaient à la traîne lorsque Brobbey a été présenté, mais il a démontré sa maturité pour entraîner l’Ajax vers la victoire.

Brobbey a repris là où il s’était arrêté lors de sa période de prêt la saison dernière, et à seulement 20 ans et 186 jours, la starlette néerlando-ghanéenne devient le plus jeune joueur de l’Ajax depuis Rafael van der Vaart il y a 20 ans à marquer lors de quatre matches consécutifs d’Eredivisie.

“Brobbey est devenu étrangement bon”, a déclaré l’ancien enrouleur de l’Ajax et du Danemark, Kenneth Perez, sur ESPN Live. “Je suis sidéré par son développement. Il est si calme maintenant, si réfléchi dans ses actions, et son physique est sans pareil.”

Brian Brobbey célèbre après avoir marqué contre Fortuna Sittard. ANP via Getty Images

Ce sont les qualités qui ont sûrement alimenté le désir de l’ancien patron de l’Ajax, Erik ten Hag, de faire de la starlette l’une de ses signatures à Manchester United cet été, avant d’être dépassé par ses anciens employeurs.

Selon des informations parues dans la presse néerlandaise, Brobbey a appelé personnellement son ancien mentor pour l’informer qu’il tenait à retourner à Amsterdam cette saison, plutôt que d’envisager de déménager à Old Trafford.

Le contraste entre le puissant affichage de Brobbey en seconde période et la boiterie de United lors de leur défaite 2-1 à domicile contre Brighton & Hove Albion était saisissant.

Malgré la perte de Sébastien Haller au Borussia Dortmund cette fenêtre, l’Ajax se retrouve avec un surplus de talent offensif, et l’entraîneur-chef Alfred Schreuder a maintenant des décisions difficiles à prendre alors qu’il tente de jongler avec Brobbey, Dusan Tadic, le nouveau venu Steven Bergwijn et Antony.

Mane & Salah parmi les buts à nouveau

Sadio Mane et Mohamed Salah ne sont peut-être plus coéquipiers, mais chacun a commencé la saison en pleine forme avec des buts en Bundesliga et en Premier League respectivement.

Après avoir marqué lors du triomphe de la Super Coupe du Bayern Munich contre le RB Leipzig, Mane n’a pas perdu de temps dans l’élite allemande, ajoutant le troisième des Bavarois alors qu’ils battaient l’Eintracht Francfort 6-1.

Le footballeur africain de l’année s’est rapidement installé dans une équipe dynamique du Bayern qui – jusqu’à présent du moins – ne semble pas ternie par le départ de Robert Lewandowski à Barcelone.

L’interaction de Mane avec Serge Gnabry, qui avait été lié à un départ pendant l’été, a été un délice particulier pour les champions en titre, l’ancien homme d’Arsenal préparant le Teranga Lion, 30 ans, pour son premier but en Bundesliga.

Sadio Mane a marqué lors de ses débuts en Bundesliga contre l’Eintracht Francfort. Matthias Hangst/Getty Images

Sans Mane, ce sont des jours de transition pour Liverpool, et bien qu’ils aient marqué deux fois à Fulham, des échecs défensifs leur ont permis de se contenter d’un match nul 2-2 contre l’équipe nouvellement promue.

Comme Mane, Salah a marqué lors du lever de rideau traditionnel de la saison, alors que Liverpool battait Manchester City 2-1 dans le Community Shield, et il a également maintenu sa forme de buteur en Premier League, s’accordant parfaitement avec Darwin Nunez, arrivé à 85 millions de livres sterling. refuser aux Cottagers une victoire lors de la première journée.

Les premières performances puissantes et inventives de Nunez sont de bon augure pour les Reds après Mane. Même si le nouveau garçon ne possède pas l’énergie ou la ruse de son prédécesseur, le Colombien a déjà démontré une entente encourageante avec Salah.

Le début de saison positif de la superstar égyptienne a incité à l’optimisme qu’il peut mettre un début difficile en 2022 – et un échec dans deux finales majeures – derrière lui, bien que de bons débuts de saison soient devenus la norme pour les 30 ans -Agé de.

Son but contre Fulham signifie que Salah a maintenant marqué au cours de six week-ends d’ouverture consécutifs, et personne n’a marqué plus que les huit buts du Nord-Africain lors de la première semaine de match d’une campagne de Premier League.

Paintsil trouve de l’or, Dessers s’apprête à partir

L’un des meilleurs joueurs du Ghana lors d’une misérable campagne de Coupe d’Afrique des Nations, Joseph Paintsil a marqué ses premiers buts de la saison en inscrivant deux buts lors de la victoire 4-2 de Genk sur la KAS Eupen ce week-end.

Le large n’a marqué que deux fois pendant toute la saison régulière de la Pro League 2021-22, mais a égalé ce total dans les huit premières minutes du triomphe retentissant de Genk sur Les pandas meurent.

Ce fut un bon début de campagne pour le joueur de 24 ans, qui a également enregistré une passe décisive lors de la victoire 3-1 de Genk sur le Standard de Liège le 31 juillet, et il a été rapidement inclus dans l’équipe belge de la semaine après sa masterclass contre Eupen.

Joseph Paintsil a connu un bon début de saison à Genk. BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Les espoirs de Genk de remporter son premier titre belge depuis 2019 risquent cependant d’être sapés par la sortie imminente de l’attaquant nigérian Cyriel Dessers, qui a marqué deux fois lors du triomphe convaincant sur le Standard. Le joueur de 27 ans a passé la saison dernière en prêt à Feyenoord et semble maintenant prêt à s’éloigner de Genk, les Italiens de Cremonese apparaissant comme sa destination la plus probable.

Le transfert priverait les fans de Genk de la perspective de profiter d’une force de frappe entièrement nigériane composée de Dessers et de Paul Onuachu, bien que ce dernier fasse également l’objet de spéculations sur le transfert au cours du dernier mois de la fenêtre.

En plus de Paintsil, Selim Amallah (Maroc), Michel-Ange Balikwisha (Congo) et Francis Amuzu (Ghana) ont chacun marqué deux fois pour le Standard, le Royal Antwerp et Anderlecht respectivement.

Hakimi donne le ton

Nouvelle saison, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, alors que Christophe Galtier tente de réussir là où Mauricio Pochettino, pourtant vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière, a échoué.

Le PSG a certainement commencé la saison avec style, après sa déroute 4-0 du Trophée des Champions contre Nantes, tenant de la Coupe de France, avec une victoire 5-0 contre le pauvre Clermont Foot.

Achraf Hakimi, commençant dans un rôle d’arrière droit peu familier, avec Nuno Mendes opérant à gauche, était l’un des artistes vedettes du PSG, bombardant constamment vers l’avant pour rejoindre l’attaque des visiteurs afin de créer une surcharge.

Il a ajouté une seconde pour l’équipe de Galtier à la 26e minute, après un excellent travail d’un Neymar inspiré, et a créé deux occasions de marquer des buts au cours de la compétition, Lionel Messi appréciant visiblement ses efforts.

Achraf Hakimi était sur la feuille de match dans la déroute du PSG. Catherine Steenkeste/Getty Images

“Ce sont des joueurs de qualité”, a déclaré Hakimi à propos de Neymar et Messi à Canal + après le match. “Ils font la différence pour nous, et de mon point de vue, je travaille bien avec eux deux. J’espère continuer dans cette voie.”

Hakimi, 23 ans, a marqué quatre buts lors de sa première saison en Ligue 1 la saison dernière, mais d’après les résultats de samedi, il est bien parti pour éclipser ce chiffre cette année.

Le remplaçant du mariage de Buya Turay

L’attaquant sierra-léonais Mohamed Buya Turay a partagé l’opinion ce week-end, après qu’il a été rapporté qu’il avait sauté son propre mariage – oui, vous avez bien lu – pour signer pour les géants suédois Malmö le mois dernier, envoyant son frère célébrer les noces à sa place .

Auparavant dans les livres du côté chinois du Henan Songshan Longmen, Buya Turay avait prévu son mariage le 21 juillet, mais n’a finalement pas pu assister à l’événement en raison de son transfert terminé le 22 juillet, Malmo s’attendant à ce qu’il assiste immédiatement à l’entraînement de pré-saison.

L’ancien gagnant du Allsvenskan Golden Boot s’est rendu sur les réseaux sociaux samedi pour répondre aux critiques selon lesquelles il aurait permis à son frère d’épouser sa chérie Suad Baydoun, révélant que la cérémonie de mariage avait eu lieu auparavant.

Buya Turay a confirmé que son frère avait assisté à la cérémonie de mariage islamique Nikah, lors de la signature du contrat de mariage légal, le représentant en tant que mandataire, mais que le couple s’était déjà marié en personne.

Le joueur de 27 ans, qui était membre de l’équipe de la CAN de la Sierra Leone, a fait ses débuts en championnat pour Malmö dimanche après avoir été battu 2-1 à Sirius dans l’élite suédoise.

Il avait fait sa première apparition pour les finalistes de la Coupe d’Europe 1979 en tant que remplaçant à la 82e minute lors de leur victoire 3-0 en Ligue Europa contre le F91 Dudelange jeudi.