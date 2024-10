Broadway va tamiser toutes les lumières pour Gavin Creel, Maggie Smith et Adrian Bailey

Après une réaction violente cette semaine, le comité des propriétaires de théâtre de la Broadway League tamisera les lumières de tous les théâtres de Broadway en l’honneur de Gavin Creel ainsi que de Maggie Smith et Adrian Bailey.

Dans un communiqué, le comité a déclaré : « En reconnaissance du décès de plusieurs membres bien-aimés de la communauté de Broadway au cours des dernières semaines, et en l’honneur de leur impact significatif sur cette communauté, le comité des propriétaires de théâtre a annoncé qu’il étoufferait les lumières de tous. Théâtres de Broadway à New York en l’honneur d’Adrian Bailey, Gavin Creel et Maggie Smith. De plus, le Comité examine sa politique et ses procédures actuelles en matière de gradation.

L’atténuation des lumières des chapiteaux des salles de Broadway en l’honneur de Bailey aura lieu le jeudi 17 octobre. L’atténuation des lumières pour Creel et Smith aura lieu à une date et une heure à déterminer et à coordonner avec leurs familles.

Les décès récents, en particulier celui de Creel, ont ravivé une controverse sur la manière dont le comité de la Ligue, composé de représentants des propriétaires de théâtres de Broadway de la ville, détermine comment, quand et dans quelle mesure les hommages traditionnels à atténuation de chapiteau ont lieu. Bien que les délibérations du comité ne soient pas rendues publiques, le nombre de salles de Broadway participant à l’atténuation de la lumière est généralement considéré comme reflétant l’influence du lauréat, la durée de sa carrière et même la jeunesse de sa carrière à Broadway.

Les gradations partielles incluent généralement une salle de chacun des 11 principaux propriétaires de théâtre, mais ont également eu lieu uniquement dans les salles les plus associées au lauréat.

Alors qu’un artiste de Broadway avec une carrière et une ampleur de, disons, James Earl Jones reçoit des hommages à atténuation de lumière dans toutes les salles de Broadway, d’autres lauréats pourraient être commémorés avec ce que l’on appelle une atténuation partielle ou sélective. Après le décès de Joan Rivers en 2014, le comité a d’abord ignoré les appels des fans en faveur d’une atténuation – Rivers était principalement connu comme une star de la télévision, avec seulement trois crédits à Broadway – mais a finalement concédé après que les lieux individuels se soient conformés aux souhaits du public. .

Plus récemment, en mars dernier, le comité avait initialement annoncé une atténuation partielle pour l’acteur Hinton Battle, un acteur pionnier de la couleur qui avait joué, entre autres productions, Le magicien. À la suite d’un tollé sur les réseaux sociaux, la décision a été modifiée pour inclure les 41 théâtres de Broadway.

Plus tôt ce mois-ci, la Ligue a annoncé que certains cinémas baisseraient leurs lumières le 17 octobre pour Bailey, un acteur qui avait joué dans 15 productions de Broadway mais qui avait pris sa retraite en 2008 à la suite d’un accident dévastateur sur scène.

Alors que l’obscurcissement partiel de Bailey a suscité une certaine consternation parmi les fans, la controverse sur la politique a explosé après la mort de Creel à seulement 48 ans le 30 septembre. Victime d’un cancer rare et agressif, Creel n’était pas seulement un vétéran du 11 Broadway et productions en tournée, mais un acteur extrêmement populaire au sein de la communauté théâtrale. Il a été fortement impliqué dans Broadway Cares/Equity Fights AIDS, un défenseur majeur de l’égalité du mariage et, comme le démontre une vague d’hommages sur les réseaux sociaux, un collègue très apprécié.

Après que la Ligue ait initialement annoncé que 11 salles rendraient hommage à Creel avec cet hommage, deux théâtres supplémentaires – l’Eugene O’Neill, où Creel avait joué dans son rôle primé aux Tony dans Le Livre de Mormon, et à l’Al Hirschfeld, où il s’est produit dans Cheveux – signé également. UN Change.org La pétition lancée par Adam Feldman, critique de théâtre de Time Out New York, appelant à un hommage complet plutôt que partiel, a été signée par plus de 22 000 personnes en moins d’une semaine.

Actors’ Equity, le syndicat représentant les acteurs et metteurs en scène, a également pris la parole, publiant une déclaration exprimant son inquiétude « concernant la pratique consistant à éteindre les lumières de quelques théâtres seulement en mémoire de ceux que nous avons perdus ».

« Tous ceux qui reçoivent l’hommage », a poursuivi Equity, méritent l’intégralité de l’hommage.

L’annonce d’aujourd’hui concernant la réduction de la lumière ne faisait pas référence au regretté Chats star Ken Page, décédé le 30 septembre à l’âge de 70 ans. Page a créé le rôle du Vieux Deutéronome dans les années 1982. les chats, et est également apparu dans Il n’y a pas de mauvais comportement et Le magicienentre autres. Il est peut-être mieux connu pour avoir exprimé le méchant Oogie Boogie dans le film de 1993. Le cauchemar avant Noël.