Broadway rouvrira à pleine capacité à New York le 14 septembre

La Grande Voie Blanche a enfin une date de réouverture officielle – le 14 septembre.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi que les théâtres de Broadway rouvriraient juste après la fête du Travail à pleine capacité. Les billets devraient être mis en vente à partir de jeudi.

Le gouverneur n’a pas précisé quels spectacles fonctionneront sur cette chronologie. Les productions individuelles peuvent nécessiter plus de temps pour embaucher ou réembaucher des acteurs, des équipes et d’autres employés internes ainsi que pour diriger des répétitions.

Le calendrier dépend également de l’approbation par le gouvernement de l’État des protocoles de santé et de sécurité de chaque théâtre.

Broadway a été fermé pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus en cours, paralysant l’économie locale. Au cours d’une année traditionnelle, l’industrie du théâtre à New York finance près de 100 000 emplois et injecte près de 15 milliards de dollars dans l’économie locale.