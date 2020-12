NEW YORK: Les lanceurs des Yankees Zack Britton et Gerrit Cole, le receveur d’agent libre Jason Castro, l’arrêt-court de Cleveland Francisco Lindor et l’arrêt-court d’agent libre Marcus Semien ont été élus vendredi au sous-comité exécutif de la Major League Baseball Players Association.

Ils rejoignent le lanceur de St. Louis Andrew Miller, le lanceur d’agent libre James Paxton et le lanceur de Washington Max Scherzer dans le plus haut groupe de membres du syndicat.

Les nouveaux venus remplacent Elvis Andrus, Cory Gearrin, Chris Iannetta, Collin McHugh et Daniel Murphy au sous-comité exécutif.

Lindor et Semien ont été choisis comme représentants adjoints de l’association des joueurs, Britton comme représentant du comité de retraite et Cole comme représentants suppléants du comité de retraite.

Britton, Cole, Paxton et Scherzer sont des agents de l’agent Scott Boras. Semien est représenté par l’agence Wasserman, Lindor par SportsMeter, Miller par Frontline Athlete Management et Castro par ISE Baseball.

Cole avec 324 millions de dollars sur huit ans et Scherzer avec 210 millions de dollars sur six saisons sont parmi les joueurs les mieux payés du baseball.

Britton a conclu un contrat de 53 millions de dollars sur trois ans et Miller de 34,5 millions de dollars sur trois ans. Lindor est éligible à l’arbitrage après avoir gagné 17,5 millions de dollars. Semien avait un salaire de 13 millions de dollars la saison dernière, Paxton 12,5 millions de dollars et Castro 6,85 millions de dollars.

