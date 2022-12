Brittney Griner vue dans la 1ère vidéo depuis sa sortie de prison russe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Joueur WNBA récemment libéré Britney Griner, 32 ans, a été capturée sur vidéo alors qu’elle retournait aux États-Unis après avoir été libérée de la prison russe le 8 décembre. L’athlète portait une veste zippée en flanelle rouge et un bonnet gris pour son voyage de retour. Notamment, elle arborait également une nouvelle coupe de cheveux, car ses longues dreadlocks n’étaient plus présentes. Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait, elle a simplement répondu «heureuse» avec un grand sourire. La vidéoqui a été publié par les médias d’État russes, a également présenté une personne hors caméra demandant à Brittney si elle était “prête” à voler, ce à quoi elle a répondu “oui”.

Une vidéo publiée par les médias d’État russes montre une BG très heureuse montant à bord d’un avion avant d’être remise en détention aux États-Unis pic.twitter.com/XIzB85S0IH — Jadé (@JadeALawson) 8 décembre 2022

La femme de 32 ans était sur le chemin du retour aux États-Unis lorsqu’elle a également croisé la route d’un marchand d’armes russe. Victor Bout, 55 ans, lors de l’échange de prisonniers entre les deux pays (voir la VIDEO ICI). Les deux se sont promenés en marchant sur le tarmac de l’aéroport des Émirats arabes unis. Viktor a été vu en train de serrer la main de quelques personnes et a même semblé hocher la tête à Brittney avant de s’éloigner pour saluer les autres.

À l’aéroport, Brittney était entourée de plusieurs hommes en costume et Viktor s’est approché des hommes avec un seul homme à ses côtés. L’homme de 55 ans a également été aperçu portant une enveloppe en papier kraft alors qu’il croisait le chemin du natif du Texas. Les hommes qui escortaient Brittney ont également été vus en train de remettre ses deux sacs de sport pour qu’ils soient transportés avec elle aux États-Unis.

L’échange de prisonniers de Brittney et Viktor intervient près de 10 mois après qu’elle a été détenue par des responsables russes pour sa possession d’huile de haschich à l’aéroport, par Le New York Times. Elle a été arrêtée le 17 février et le 4 août, elle a été reconnue coupable de « transport à grande échelle de drogue ». Le médaillé d’or olympique a également été reconnu coupable d’avoir “apporté délibérément des cartouches de vapotage infusées de cannabis en Russie alors qu’elles étaient illégales”, selon Reuters.

Après avoir été condamnée à neuf ans de prison en Russie, Brittney a fait appel. Cependant, le 25 octobre, son appel a été rejeté par les tribunaux russes. Ses avocats ont parlé à Le New York Times au moment du rejet et a parlé en son nom. “Nous pensons généralement que nous devons utiliser tous les outils juridiques disponibles, en particulier compte tenu de la nature dure et sans précédent de son verdict”, ont-ils déclaré. Président Joe Biden aurait également travaillé sur l’échange de prisonniers depuis juillet, et finalement le 8 décembre, elle devait rentrer chez elle. “Il y a quelques instants, j’ai parlé à Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est dans un avion. Elle est sur le chemin du retour », a écrit Biden par Twitterainsi que des photos de lui avec la femme de Brittney, Cherelle Griner.

