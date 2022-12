Brittney Griner Swap met en lumière les Américains en Russie

MOSCOU – Après près de 10 mois de guerre, de sanctions, de menaces nucléaires et de surveillance constante de l’État de sécurité russe, certains citoyens américains et européens continuent de vivre et de travailler en Russie, attirés dans de nombreux cas par des opportunités professionnelles et des salaires plus élevés.

Certains athlètes, hommes d’affaires et artistes occidentaux ont choisi de rester alors même que les autorités russes ont arrêté et emprisonné la basketteuse américaine Brittney Griner en février pour une accusation mineure de drogue. Jeudi, elle a été libérée et renvoyée aux États-Unis dans le cadre d’un échange de prisonniers contre un marchand d’armes russe notoire, Viktor Bout, dans un geste qui, selon certains politiciens et analystes républicains, expose d’autres Américains au risque d’être détenus à tort pour un gain politique. .

La détention de Mme Griner a injecté un nouveau facteur complexe dans le calcul du voyage ou du travail en Russie, une décision déjà lourde avec la guerre en Ukraine en toile de fond.

Plus de 1 000 multinationales ont réduit leurs activités en Russie depuis l’invasion, les dirigeants étrangers étant souvent les premiers à partir. La plupart des universités occidentales ont interrompu les programmes d’échange d’étudiants avec des pairs russes. Et la plupart des grandes institutions culturelles européennes et américaines ont mis fin à leurs collaborations avec les théâtres et musées russes, notamment le Bolchoï à Moscou et le Mariinsky à Saint-Pétersbourg, deux des maisons d’opéra et de ballet les plus célèbres au monde.