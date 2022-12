Brittney Griner, star de la WNBA, libérée de détention russe

La star de la WNBA, Brittney Griner, a été libérée de sa détention russe dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout, selon une source proche du dossier.

Griner est maintenant sous la garde de responsables américains, a déclaré un responsable américain à CNN.

Le président Joe Biden devrait prendre la parole à 8 h 30 HE, a indiqué la Maison Blanche, bien qu’elle n’ait pas immédiatement précisé le sujet.

L’échange n’incluait pas un autre Américain que le Département d’État a déclaré détenu à tort, Paul Whelan.

Les familles Griner et Whelan ont été informées de la libération de Griner, a déclaré la source proche du dossier.

Bout, surnommé le « marchand de la mort », est un ancien officier militaire soviétique qui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis pour complot en vue de tuer des Américains, d’acquérir et d’exporter des missiles antiaériens et de fournir un soutien matériel à un terroriste. organisme. Moscou avait qualifié sa condamnation en 2012 de “sans fondement et biaisée” et Bout a maintenu qu’il était innocent.

Griner – qui, pendant des années, avait joué pendant l’intersaison pour une équipe féminine russe de basket-ball – était détenue depuis février, date à laquelle elle avait été arrêtée pour trafic de drogue dans un aéroport de la région de Moscou. Malgré son témoignage selon lequel elle avait emballé par inadvertance l’huile de cannabis trouvée dans ses bagages, elle a été condamnée à neuf ans de prison début août et a été transférée dans une colonie pénitentiaire de la république de Mordovie à la mi-novembre après avoir perdu son appel.

Whelan, un citoyen américain, irlandais, britannique et canadien, a été détenu dans un hôtel de Moscou en décembre 2018 par les autorités russes qui ont allégué qu’il était impliqué dans une opération de renseignement. Il a été condamné à 16 ans de prison pour des accusations d’espionnage qu’il a niées avec véhémence. Whelan avait exécuté sa peine dans un autre camp de travail en Mordovie, à huit heures de route de Moscou, où il a déclaré à CNN en juin 2021 qu’il passait ses journées à travailler dans une usine de vêtements qu’il appelait un “sweatshop”.



Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.