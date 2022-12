Brittney Griner, star de la WNBA, a été libérée lors d’un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie

La Russie a libéré jeudi la star de la WNBA Brittney Griner lors d’un échange de prisonniers de haut niveau, les États-Unis libérant le trafiquant d’armes russe notoire Viktor Bout, ont déclaré des responsables américains et russes. L’échange, à une époque de tensions accrues sur l’Ukraine, a atteint un objectif majeur pour le président Joe Biden, mais a coûté cher – et a laissé derrière lui un Américain emprisonné pendant près de quatre ans en Russie.

L’accord, le deuxième échange de ce type en huit mois avec la Russie, a permis la libération de l’Américain le plus en vue détenu à l’étranger. Griner est un double médaillé d’or olympique dont l’emprisonnement de plusieurs mois pour trafic de drogue a attiré une attention sans précédent sur la population de détenus injustifiés.

L’autorisation de Biden de libérer un criminel russe autrefois surnommé “le marchand de la mort” a souligné la pression croissante à laquelle son administration était confrontée pour ramener Griner à la maison, en particulier après la récente résolution de son affaire pénale et son transfert ultérieur dans une colonie pénitentiaire.

L’échange a été confirmé par des responsables américains ayant une connaissance directe des négociations qui n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’accord avant une annonce de la Maison Blanche et ont parlé sous couvert d’anonymat. Biden a parlé avec Griner au téléphone jeudi alors que sa femme, Cherelle, était dans le bureau ovale. Le président devait s’adresser aux journalistes plus tard dans la matinée.

“Il y a quelques instants, j’ai parlé à Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est dans un avion. Elle est sur le chemin du retour », a tweeté Biden.

Le ministère russe des Affaires étrangères a également confirmé l’échange, affirmant dans un communiqué diffusé par les agences de presse russes que l’échange avait eu lieu à Abou Dhabi et que Bout avait été rapatrié par avion.

Les responsables russes et américains avaient fait part d’un optimisme prudent ces dernières semaines après des mois de négociations tendues, Biden ayant déclaré en novembre qu’il espérait que la Russie s’engagerait dans un accord maintenant que les élections de mi-mandat étaient terminées. Un haut responsable russe a déclaré la semaine dernière qu’un accord était possible avant la fin de l’année.

Même ainsi, le fait que l’accord était un échange un pour un était une surprise étant donné que les responsables américains avaient pendant des mois exprimé leur détermination à ramener à la maison Griner et Paul Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan emprisonné en Russie depuis décembre 2018 sur des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont déclarées sans fondement.

En libérant Bout, les États-Unis ont libéré un ancien lieutenant-colonel de l’armée soviétique que le ministère de la Justice a décrit comme l’un des marchands d’armes les plus prolifiques au monde. Bout, dont les exploits ont inspiré un film hollywoodien, purgeait une peine de 25 ans pour avoir comploté en vue de vendre des dizaines de millions de dollars d’armes qui, selon les responsables américains, devaient être utilisées contre des Américains.

L’administration Biden était finalement disposée à échanger Bout si cela signifiait la liberté de Griner. La détention de l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la WNBA a contribué à un tourbillon d’attention publique sans précédent pour un cas de détenu individuel – sans parler d’une pression intense sur la Maison Blanche.

L’arrestation de Griner en février a fait d’elle l’Américaine la plus en vue emprisonnée à l’étranger. Son statut de femme noire ouvertement homosexuelle, enfermée dans un pays où les autorités ont été hostiles à la communauté LBGTQ, a insufflé une dynamique raciale, de genre et sociale dans sa saga juridique et a fait de chaque développement une question d’importance internationale.

Son cas a non seulement apporté une publicité sans précédent aux dizaines d’Américains détenus à tort par des gouvernements étrangers, mais il est également apparu comme un point d’inflexion majeur dans la diplomatie américano-russe à une époque de détérioration des relations provoquée par la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

L’échange s’est effectué malgré la détérioration des relations entre les puissances. Mais l’emprisonnement d’Américains a produit une ouverture diplomatique rare, donnant le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou – un appel téléphonique entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov – en plus de cinq mois.

Dans un geste extraordinaire au cours de négociations autrement secrètes, Blinken a révélé publiquement en juillet que les États-Unis avaient fait une « proposition substantielle » à la Russie pour Griner et Whelan. Bien qu’il n’ait pas précisé les conditions, des personnes familières avec lui ont déclaré que les États-Unis avaient proposé Bout.

Une telle ouverture publique a suscité une réprimande de la part des Russes, qui ont déclaré qu’ils préféraient résoudre de tels cas en privé, et risquaient d’affaiblir la main de négociation du gouvernement américain pour cet accord et les accords futurs en donnant l’impression que l’administration était trop désespérée. Mais l’annonce visait également à informer le public que Biden faisait ce qu’il pouvait et à assurer la pression sur les Russes.

Outre les efforts des responsables américains, la libération fait également suite à des mois de négociations clandestines impliquant Bill Richardson, l’ancien ambassadeur américain aux Nations Unies et émissaire fréquent dans les pourparlers d’otages, et son adjoint Mickey Bergman. Les hommes avaient effectué plusieurs voyages à l’étranger au cours de la dernière année pour discuter de scénarios d’échange avec des contacts russes.

Griner a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février lorsque des douaniers ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages. Elle a plaidé coupable en juillet, bien qu’elle soit toujours jugée, car admettre sa culpabilité dans le système judiciaire russe ne met pas automatiquement fin à une affaire.

Elle a reconnu devant le tribunal qu’elle possédait les bidons, mais a déclaré qu’elle n’avait aucune intention criminelle et a déclaré que leur présence dans ses bagages était due à un emballage précipité.

Avant d’être condamnée le 4 août et de recevoir une punition que ses avocats ont déclarée hors de propos pour l’infraction, une Griner émue s’est excusée “pour l’erreur que j’ai commise et l’embarras que je leur ai causé”. Elle a ajouté: “J’espère que dans votre décision, cela ne mettra pas fin à ma vie.”

Ses partisans étaient en grande partie restés silencieux pendant des semaines après son arrestation, mais cette approche a changé en mai une fois que le Département d’État l’a désignée comme détenue illégalement. Un commerce distinct, le vétéran de la marine Trevor Reed pour Konstantin Yaroshenko, un pilote russe condamné aux États-Unis dans un complot de trafic de cocaïne, a suscité l’espoir que de tels échanges supplémentaires pourraient être en cours.

Whelan est détenu en Russie depuis décembre 2018. Le gouvernement américain l’a également classé comme détenu à tort. Il a été condamné en 2020 à 16 ans de prison.

Whelan n’a pas été inclus dans l’échange de prisonniers Reed, augmentant la pression sur l’administration Biden pour s’assurer que tout accord qui ramènerait Griner à la maison l’inclurait également.

