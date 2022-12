Brittney Griner sort de prison après un échange de prisonniers – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Alexander Zemlianichenko/AP/Shutterstock

Après qu’un tribunal russe eut trouvé Britney Griner coupable d’accusations de drogue, le président Joe Biden a juré que son administration “travaillerait sans relâche et poursuivrait toutes les avenues possibles” pour la ramener à la maison. Ces efforts ont porté leurs fruits. Le 8 décembre 2022, le Presse associée a confirmé que Brittney obtiendrait sa libération dans le cadre d’un échange de prisonniers avec la Russie. Les États-Unis vont libérer le marchand d’armes russe Victor Bout en échange de la libération de Brittney.

Plus à propos Britney Griner

Avant la condamnation de Britney, il y avait des discussions sur son implication dans un échange de prisonniers. Des rapports ont affirmé que les États-Unis étaient prêts à échanger Victor Boutun marchand d’armes russe condamné, pour Brittney et l’ancien Marine Paul Whelan. Whelan, désormais responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté en décembre 2018 pour espionnage (Whelan a clamé son innocence). Il a été condamné à 16 ans de prison en juin 2020. Le 5 août, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie était “prête à discuter de ce sujet” d’un commerce, selon Axios.

Avant son procès, le département d’État américain a classé Britney comme étant “détenue à tort”, un terme que le président Biden a utilisé dans sa déclaration après sa condamnation. “Aujourd’hui, la citoyenne américaine Britney Griner a été condamnée à une peine de prison qui est un rappel de plus de ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Britney”, a-t-il déclaré dans son communiqué.

Le drame a commencé le 17 février, lorsque Brittney a été arrêtée à l’aéroport de Moscou. La star du basket-ball se rendait dans le pays pour jouer pour l’UMMC Ekaterinbourg russe pendant l’intersaison de la WNBA et a été arrêtée après que les autorités l’ont accusée de trafic de drogue. Brittney aurait eu moins d’un gramme d’huile de cannabis dans ses bagages. Elle finira par dire qu’elle a accidentellement emballé les cartouches de vape dans ses bagages parce qu’elle était pressée de prendre son vol. La Russie a continué à détenir Griner pendant des mois jusqu’à son procès le 1er juillet.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Griner a plaidé coupable à des accusations de drogue et espérait la clémence du tribunal. “Compte tenu de la nature de son cas, de la quantité insignifiante de la substance et [Griner’s] personnalité et histoire de contributions positives au sport mondial et russe, la défense espère que le plaidoyer sera considéré par le tribunal comme une circonstance atténuante et qu’il n’y aura pas de peine sévère », ont déclaré ses avocats dans un communiqué, par CNN. Ses avocats ont également noté que les échantillons prélevés sur Britney ne montraient aucune trace de drogue.

Les tribunaux russes l’ont finalement condamnée à neuf ans. « Nous sommes très déçus du verdict. En tant que professionnels du droit, nous pensons que le tribunal doit être juste pour tous, quelle que soit leur nationalité », ont déclaré ses avocats dans un communiqué, par CNN. « Le tribunal a complètement ignoré toutes les preuves de la défense et, plus important encore, le plaidoyer de culpabilité. Cela contredit la pratique juridique existante. Compte tenu de la quantité de substance (sans parler des défauts de l’expertise) et du plaidoyer, le verdict est absolument déraisonnable. Nous allons certainement déposer un recours.

Lien connexe Lié: Brittney Griner : 5 choses sur la star de la WNBA dont l’appel a été rejeté par un tribunal russe

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.