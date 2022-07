Brittney Griner se prépare pour un quatrième jour d’audiences dans son procès contre la drogue en Russie

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – La star de la WNBA, Brittney Griner, doit retourner devant un tribunal à l’extérieur de Moscou vendredi, un jour après que des collègues de son équipe de basket-ball russe ont témoigné pour sa défense dans une affaire de drogue qui la condamne à 10 ans de prison. Griner, qui joue pour Ekaterinburg UMMC en Russie, a plaidé coupable d’avoir transporté 0,702 gramme d’huile de cannabis dans ses bagages lorsqu’elle a été arrêtée à l’aéroport international Sheremetyevo de Moscou une semaine avant l’invasion de l’Ukraine par ce pays. Elle a déclaré au tribunal qu’elle avait accidentellement emballé les deux cartouches de vape et qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi russe.

Son destin est pris dans la crise diplomatique entre Washington et Moscou à propos de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin, et ses partisans espèrent que les deux pays parviendront à un accord sur un échange de prisonniers impliquant Griner. Son procès a connu un secret inhabituel, les journalistes n’ayant qu’un accès limité et étant totalement exclus de la procédure jeudi.

L’avocate de l’athlète, Maria Blagovolina, associée du cabinet Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin & Partners, a déclaré qu’elle ne témoignerait pas vendredi. D’autres témoins de Griner seront appelés à la place, a déclaré Blagovolina.

L’audience de vendredi sera le quatrième jour d’un procès qui, selon son équipe de défense, comportera jusqu’à cinq audiences. La date de sa condamnation est inconnue, mais les responsables russes ont déclaré qu’aucune discussion sur un échange de prisonniers n’aurait lieu avant la fin du procès.

Le département d’État américain affirme que Griner a été détenu à tort, la Maison Blanche décrivant les circonstances de cette détention comme “intolérables”.

Le tollé suscité par son arrestation a éclipsé l’inquiétude du public américain concernant Paul Whelan, un vétéran de la marine et consultant en sécurité purgeant une peine de 16 ans après avoir été reconnu coupable d’espionnage lors d’un procès à huis clos en 2020. Il dit avoir été piégé.

Compte tenu de la renommée de Griner en tant que centre Phoenix Mercury et des supplications adressées à l’administration Biden pour obtenir sa libération, la Russie a tiré le meilleur parti de son influence, avertissant à plusieurs reprises que la pression publique ne l’aiderait pas. Jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharov, a exhorté les autorités américaines “à ne pas exploiter cette affaire sensible affectant le sort de certains individus, et nous leur conseillons d’abandonner les vaines tentatives de pression sur nous”.

Washington, a-t-elle dit, devrait « travailler par le biais des canaux établis. Cela ne fonctionnera tout simplement pas autrement.

Il y a de plus en plus de spéculations sur un éventuel échange impliquant Griner et le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui purge 25 ans aux États-Unis pour avoir comploté en vue de vendre des armes à un groupe terroriste étranger et avoir comploté pour tuer des citoyens américains. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que sa priorité absolue était d’obtenir la libération de Griner, Whelan et d’autres Américains qui, selon lui, sont emprisonnés à tort à l’étranger.